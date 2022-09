NEW YORK – Petenis Amerika Serikat (AS), Frances Tiafoe, girang bukan main berhasil mengalahkan Rafael Nadal di babak 16 besar US Open 2022. Tiafoe pun mengatakan bahwa kemenangannya atas salah satu legenda hidup tenis itu akan menjadi cerita untuk anak-anak dan cucu-cucunya nanti.

Bermain di Arthur Ashe Stadium New York, Selasa 6 September 2022 pagi WIB, Tiafoe tampil sangat luar biasa mengahadapi pemenang 22 gelar Grand Slam itu. Lewat pertarungan selama empat set, dia sukses mengalahkan Nadal dengan skor 6-4, 4-6, 6-4, dan 6-3.

Tentu saja, hasil tersebut cukup mengejutkan mengingat unggulan ke-22 itu baru sekali mencapai perempatfinal di ajang Grand Slam sebelumnya. Terlebih lagi, sang bintang asal Spanyol itu belum pernah terkalahkan di Grand Slam tahun ini dan baru menelan kekalahan pertamanya hari ini.

BACA JUGA: Hasil US Open 2022: Carlos Alcaraz Tembus Perempatfinal Usai Tundukkan Wakil Kroasia

Oleh karena itu, Tiafoe merasa sangat bangga bisa menumbangkan juara Australia dan Prancis Open 2022 itu. Menurutnya, pengalamannya beberapa kali melawan Nadal membantunya untuk meraih kemenangan.

BACA JUGA: Hasil US Open 2022: Dikalahkan Frances Tiafoe, Rafael Nadal Gagal Lolos ke Perempatfinal!

“Itu benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Saya bermain sangat baik hari ini,” kata Tiafoe, dilansir dari Tennishead, Rabu (7/9/2022).

“Saya kira saya baru saja keluar ke lapangan dan saya percaya saya bisa melakukannya. Menghadapinya beberapa kali membantu saya memenangkan pertandingan ini, walaupun saya sudah tidak melawannya selama beberapa tahun terakhir,” imbuhnya. Lebih lanjut, petenis berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa dirinya tak menyangka mampu menyingkirkan seorang Nadal. Untuk itu, kemenangan spesialnya hari ini akan terus diceritakannya kepada anak-cucunya nanti. “Jadi sekarang, kemenangan ini menjadi sesuatu hal yang harus diceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya, ya, saya mengalahkan Rafa. Mudah-mudahan saya tidak akan pernah melawannya lagi, tapi semoga saya mengakhirinya dengan kemenangan (jika bertemu lagi),” ujar petenis kelahiran Maryland itu. Dengan hasil tersebut, Tiafoe melangkah ke babak perempatfinal US Open 2022. Selanjutnya, dia akan menghadapi unggulan sembilan asal Rusia, Andrey Rublev, pada Rabu (7/9/2022).