NEW YORK โ€“ Petenis asal Polandia, Iga Swiatek mengaku senang berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga United States (US) Open 2022. Petenis wanita peringkat satu dunia itu pun berharap bisa terus melaju ke final US Open 2022, dan ia juga bermimpi semoga bisa melawan Serena Williams (Amerika Serikat) pada partai puncak turnamen tersebut.

Berlaga di Arthur Ashe Stadium, New York, Kamis 1 September 2022 malam WIB, Swiatek bertemu dengan wakil tuan rumah yang juga mantan juara US Open 2017, Sloane Stephens. Dia menang dua set langsung dengan skor meyakinkan, 6-3 dan 6-2.

Dengan hasil tersebut, petenis berusia 21 tahun itu melangkah ke putaran ketiga turnamen Grand Slam terakhir tahun ini tersebut. Selanjutnya, dia akan bertemu dengan utusan tuan rumah lainnya, Lauren Davis.

Meski perjalanannya masih panjang untuk mencapai final, Swiatek berharap bisa bertemu dengan legenda AS, Serena Williams. Pasalnya, dia sangat mengagumi peraih 23 gelar Grand Slam itu, yang akan pensiun setelah US Open 2022 nanti.

โ€œSerena adalah contoh yang bagus untuk mengetahui bahwa langit adalah batasnya. Semoga kita bisa bertemu di final,โ€ kata Swiatek dilansir dari Tennis365, Jumat (2/9/2022).

Lebih lanjut, Swiatek mengaku senang dengan performanya hari ini. Walaupun masih banyak kesalahan sendiri yang dilakukannya, yakni sebanyak 17 kali. โ€œSaya cukup senang dengan fokus saya hari ini. Saya mengalami pasang surut, tetapi di sini saya cukup solid sejak awal,โ€ ujar petenis asal Polandia itu. Swiatek sendiri masih belum menyabet gelar US Open dalam kariernya meski saat ini berstatus sebagai pemain nomor satu dunia. Dua gelar Grand Slam yang didapatnya semuanya diraih dalam ajang France Open edisi 2020 dan 2022.