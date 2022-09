LINK live streaming 16 besar Japan Open 2022 dapat disaksikan di sini. Seluruh pertandingan di lapangan 1 dapat disaksikan di RCTI+ mulai pukul 08.00 WIB.

Rencananya ada 10 pertandingan yang digelar di lapangan 1. Laga pertama dan kedua pun sudah digelar, salah satunya menggelar pertandingan Jonatan Christie.

(Jonatan Christie tumbang di 16 besar Japan Open 2022)

Sayangnya, Jonatan Christie tumbang dari Kenta Nishimoto dengan skor 21-15, 13-21 dan 18-21. Seiring dengan tersingkirnya Jonatan Christie, tunggal putra Indonesia menyisakan Chico Aura Dwi Wardoyo yang baru saja lolos ke perempatfinal usai menumbangkan Rasmus Gemke.

Setelah laga Jonatan Christie, ada pertandingan ganda putra yang mempertemukan Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) kontra Ben Lane/Sean Vendy (Inggris). Hasilnya, Ben Lane/Sean Vendy menang straight game dengan skor 21-18 dan 21-18.

Sekarang, laga ketiga sedang bergulir, yang mana mempertemukan Loh Kean Yew (Singapura) kontra Prannoy (India). Kepercayaan diri Loh Kean Yew sedang tinggi usai menumbangkan semifinalis BWF World Championship 2022 asal China, Zhao Junpeng.

Kelar laga di atas, masih ada enam pertandingan lain yang digelar. Sebut saja Akane Yamaguchi (Jepang) vs He Bing Jiao (China), Thinaah Muralithara/Pearly Tan (Malaysia) vs Baek Ha Na/Lee Yu Lim (Korea Selatan).

Selain itu ada juga laga Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia), Kim Gae Eun (Korea Selatan) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), Kodai Naraoka (Jepang) vs Anders Antonsen (Denmark) dan Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand) vs Eong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan). (Fajar/Rian akan tampil di 16 besar Japan Open 2022) Di laga terakhir atau ke-10, ada laga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand). Tentunya menarik menanti hasil laga match-match di atas. Link live streaming 16 besar Japan Open 2022 dapat disaksikan di sini.