NEW YORK - Petenis asal Spanyol, Rafael Nadal, akan mentas di Amerika Serikat (US) Open 2022. Meski belum lama pulih dari cedera, Nadal dinilai bisa beradaptasi di US Open 2022.

Itu diungkapkan oleh mantan petenis Alex Corretja. Dia percaya Nadal dapat menemukan performa terbaik usai bermain dalam tiga pertandingan.

Nadal sebelumnya menelan hasil pahit usai gagal di Cincinnati Masters 2022. Petenis asal Spanyol itu dikalahkan Borna Coric (Kroasia) di 32 besar.

Kekalahan itu pun membuat Nadal cukup terpukul jelang US Open 2022. Kendati demikian, Corretja meyakini Nadal bisa kembali menyesuaikan diri dan menemukan performa terbaiknya.

"Metika Anda kalah dari seseorang, Anda ingin dia memenangkan turnamen karena Anda ingin merasa baik-baik saja, ‘saya kalah darinya karena dia sedang on fire.’ Dan, itulah yang ditunjukkan Coric," kata Corretja, dilansir dari Tennis 365, Jumat (26/8/2022).

“Jadi, saya pikir Rafa (Nadal) mungkin ketika dia kembali ke ruang ganti setelah pertandingan itu, dia mungkin merasa, oke, saya melewatkan ini atau itu, dan mungkin, Anda tahu, berharap dia membuat beberapa penyesuaian," sambungnya.

“Tetapi, ketika dia melihat lawannya memenangkan turnamen dan cara dia melakukannya, saya pikir dia akan cukup nyaman berpikir, bahwa dia tidak terlalu jauh dari para pemain top," tambahnya.

“Jadi dia hanya membutuhkan beberapa pertandingan di New York. Dan dia akan menjadi lagi, sangat berbahaya karena dia mendapat kenyamanan mengetahui bahwa dia memenangkan Australia Terbuka dari posisi yang sama, yang luar biasa, katakanlah, dan mengejutkan sebagai cara dia menang," tutur Corretja. Sementara itu, Nadal akan melawan wakil Australia, Rinky Hijikata, di 32 besar US Open 2022. Pertandingan itu akan dilangsungkan pada 29 Agustus mendatang.