MONTE CARLO - Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, tengah bersaing untuk gelar juara F1 2022. Akan tetapi, tahukah Anda seberapa besar gaji pembalap asal Monako itu?

Menurut laporan Crash, Senin (22/8/2022), Leclerc dikabarkan mendapatkan gaji Rp671 juta per hari. Angka tersebut terhitung fantastis, tetapi sebanding dengan nilai F1 dan risikonya.

Leclerc dikontrak hingga akhir musim 2024 oleh Ferrari. Pembalap berpaspor Monako itu pun menerima gaji yang luar biasa besar karena kemampuan hebatnya.

"Charles Leclerc akan membawa pulang gaji lebih dari 11 juta euro (Sekira Rp164 miliar) per tahun, setara dengan 978 ribu euro (sekira Rp14,5 miliar) per bulan, atau 225 ribu euro (sekira Rp3,3 miliar) per minggu dan 45 ribu euro per hari (sekira Rp 671 juta) angka yang benar-benar menakjubkan," bunyi pernyataan Crash.

Dengan gaji setinggi langit, Leclerc tentu diharapkan mampu memberikan gelar juara untuk F1. Oleh sebab itu, Leclerc berusaha mewujudkannya pada musim ini.

Namun, perjuangan Leclerc tidaklah mudah. Kini, Leclerc menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 178 poin.

Leclerc tertinggal cukup jauh dari Max Verstappen (Red Bull Racing) yang memimpin klasemen sementara. Sekadar informasi, sang juara bertahan F1 itu telah mengoleksi 80 poin. Meski sulit, peluang Leclerc belum tertutup. Semua bisa terjadi dalam kejuaraan meski pembalap berpaspor Monako itu perlu keajaiban untuk menjuarai F1 2022.