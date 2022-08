JADWAL reguler NBA 2022-2023 sudah resmi dirilis. Laga Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers pun akan menjadi sajian pembuka NBA musim 2022-2023.

Melansir laman resmi NBA, Kamis (18/8/2022), duel panas tersebut akan dilangsungkan di Chase Center, Amerika Serikat, pada 19 Oktober 2022. Tentu saja, pertandingan itu akan menjadi ajang pembuktian bagi Warriors yang merupakan jawara musim lalu.

Kemudian, ada duel menarik lainnya antara Philadhelphia 76ers vs Boston Celtics di pertandingan pembuka lainnya. Laga tersebut akan digelar di TD Garden, Amerika Serikat, pada 19 Oktober 2022.

Menyoal jadwal musim 2022-2023, NBA menyatakan setiap tim akan memainkan pertandingan sebanyak 82 kali hingga 9 April 2022. Sementara itu, fase play-in akan dihelat pada 11-14 April 2023, dan playoff pada 15 April 2023.

Untuk babak final, NBA menetapkan pertandingan gim pertama akan dimulai pada 1 Juni 2023. Spesial untuk Natal, NBA akan menggelar lima pertandingan yang sudah menjadi tradisi selama 15 tahun beruntun.

Kelima pertandingan itu akan mempertemukan New York Knicks vs Philadelphia 76ers, LA Lakers vs Dallas Mavericks, Boston Celtics vs Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors, dan terakhir Phoenix Suns vs Denver Nuggets.

Namun demikian, ada yang berbeda pada NBA musim 2022-2023. Tahun ini NBA tidak akan mengadakan pertandingan pada Hari Pemilihan Umum yang jatuh pada 8 November 2022 di Amerika Serikat. Semua tim akan bermain pada hari sebelumnya, yakni pada 7 November 2022, untuk menghormati penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, NBA juga menyatakan ada pengurangan jarak tempuh perjalanan para tim yang berpartisipasi. “Perkiraan mil rata-rata yang ditempuh untuk musim reguler 2022-23 telah dikurangi menjadi 41.000 mil per tim, rekor terendah di era dengan 30 tim dan 82 pertandingan per tim,” tulis laman resmi NBA, Kamis (18/8/2022). “Ini menandai pengurangan perkiraan hampir 2.000 mil per tim dari musim lalu yang terendah sepanjang masa sebelumnya 43.000 mil perjalanan. Secara total, tim NBA diproyeksikan melakukan perjalanan lebih dari 50.000 mil lebih sedikit daripada musim lalu,” tutup pernyataan NBA.