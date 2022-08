TINGGAL 6 hari lagi! Salah satu major event dari turnamen bulu tangkis dunia yaitu BWF World Championship 2022 akan segera digelar. Berlangsung di Tokyo Metropolitan Stadium Jepang, turnamen ini akan berlangsung selama sepekan yaitu pada 22-28 Agustus 2022.

Sejumlah unggulan-unggulan dunia turut hadir dan siap berlaga memperebutkan gelar juara di turnamen bergengsi tersebut. Di sektor tunggal putri, ada Miss Accessories dari Taipei dengan tangan uletnya yaitu Tai Tzu Ying. Ia berhasil menjadi salah satu dari sedikitnya pebulu tangkis Taiwan yang mampu bertengger di peringkat atas.

Dari pencapaian tersebut, Tai Tzu Ying berhak dijuluki sebagai ratu bulu tangkis Taiwan. Ia juga sukses memborong 3 gelar juara Super Series 2022 yaitu pada Thailand Open, Indonesia Open dengan mencetak hat-trick alias tiga kali berturut-turut, dan Taipei Open, serta semifinalis pada All England 2022. Tak hanya itu, ia juga menduduki peringkat 2 dunia.

Selanjutnya, ada bocah ajaib asal Korea Selatan, An Se Young yang menduduki peringkat 3 dunia. An berhasil meraih 2 gelar juara Super Series 2022 (Malaysia Masters dan Korea Open) dan menjadi runner up All England 2022.

Adapula, Chen Yu Fei yang memiliki powerful smash. Ia menduduki peringkat 4 dunia dan sukses mengukir prestasi pada Super Series 2022 yaitu menjadi juara Indonesia Masters dan sebanyak 4 kali runner up. Lantas, seperti apa keseruan dan aksi seru dari para wakil-wakil tangguh dunia di BWF World Championship 2022? Dukung dan saksikan perjuangan jawara-jawara bulu tangkis Indonesia di BWF World Championship 2022 pada 22-28 Agustus 2022 LIVE di iNews dan MNCTV. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI. #iNews #BWFworldchampionship #2022 #HomeofBadminton