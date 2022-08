SOROTI hasil drawing wakil Merah Putih di BWF World Championship 2022, asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat sebut ada keuntungan dan kerugiannya. Pasalnya, dari hasil drawing itu ganda putra Indonesia bisa saling berjumpa di fase yang lebih dini.

Sebagaimana diketahui, BWF World Championship 2022 akan digelar di Tokyo, Jepang pada 22-28 Agustus 2022. Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) pun telah melakukan undian pertandingan dari turnamen paling bergengsi BWF itu pada 11 Agustus 2022 silam.

(Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan masuk unggulan BWF World Championship 2022)

Dari undian tersebut, tiga dari empat ganda putra Tim Merah-Putih berada di bagan atas dari 48 peserta yang ada, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Karena berstatus unggulan, ketiganya mendapat bye di babak 64 besar.

Sementara itu, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri berada di bagan bawah. Juara All England 2022 itu juga berstatus unggulan sehingga turut mendapat bye di babak 64 besar.

Menanggapi hasil undian itu, Aryono Miranat melihat ada plus-minus, yang didapat ganda putra Tanah Air. Minusnya, tiga pasangan di bagan atas berpeluang besar saling jegal di babak awal.

Sementara kelebihannya, jika bisa melangkah jauh, salah satu dari keempat wakil Indonesia berkesempatan besar untuk mengamankan satu tiket semifinal atau final. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada ganda putra Indonesia untuk fokus di setiap pertandingan

“Kalau melihat undian kita tiga pasang ada di bagan atas ya, sebenarnya menguntungkan dan tidak menguntungkan,” kata Aryono Miranat dalam konferensi pers virtual, Senin (15/8/2022).

“Tidak menguntungkannya karena bisa bertemu di babak awal dan menguntungkannya karena kalau bisa menang, menang terus, kita bisa masuk satu di semifinal atau final gitu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, di babak 32 besar The Minions -julukan Marcus/Kevin- akan bertemu dengan pemenang laga antara Gib Beletov/Mykhaylo Maknovsky (Ukraina) vs Jermoir Janacek/Tomas Svejda (Ceko). Kemudian, The Daddies -julukan Hendra/Ahsan- menunggu pemenang Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis) vs Adham Hatem Elgamal/Ahmed Salah (Mesir).

(Marcus Gideon/Kevin Sanjaya turut ambil bagian di BWF World Championship 2022)

Kemudian, Fajar/Rian menanti pemenang Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang) lawan Attri Manu/Reddy B. Sumeeth (India). Bagas/Fikri juga langsung ke babak 32 besar.

Mereka bakal bentrok dengan pemenang Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia) vs Job Castillo/Luis Armando (Meksiko). Selain itu, di bagan atas, The Minions, The Daddies dan Fajar/Rian, masuk dalam tiga unggulan teratas.

Calon lawan terberat mereka adalah dua unggulan yang ada di 10 besar. Salah satunya, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (8), wakil Denmark dan Ong Yew Sin/Teo Eee Yi (9) dari Malaysia.

Sementara itu, di bagan bawah, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- menemui banyak calon lawan yang sulit. Jika menang di babak 32 besar, pasangan ranking 18 dunia itu berpeluang untuk bertemu dengan unggulan kedua dan juga juara bertahan asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.