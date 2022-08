BANDUNG - Kemenangan penting baru saja diraih NSH Moutain Gold Timika atas West Bandit Combiphar Solo di game kedua babak playoff IBL 2022, Minggu (14/8/2022) malam WIB. Sebab berkat kemenangan 70-47 yang diriah NSH Mountain Gold, maka kini skor kedua tim 1-1, yang berarti peluang tim tersebut lolos ke semifinal masih terbuja.

Jalanya Pertandingan

Bermain di C-Tra Arena, NSH tampil apik sejak menit awal kuarter pertama dan berhasil memimpin 6-0 atas West Bandit. Akan tetapi, memasuki pertengahan kuarter pertama para pemain West Bandit berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 8-9 dari NSH.

Meski mendapatkan perlawanan dari West Bandit, tetapi NSH masih berhasil menjaga keunggulan untuk memimpin 16-11 atas lawannya di akhir kuarter pertama. Usaha tim asal Solo itu untuk mengejar ketertinggalan di awal kuarter ketiga masih terbilang gagal, setelah NSH kembali memperlebar keunggulan menjadi 20-15.

Sedangkan di pertengahan kuarter kedua para pemain West Bandit mendapatkan beberapa poin, tetapi usaha mereka masih belum berhasil usai NSH masih bisa memimpin dengan 28-18. Tim asal Timika itu terus menunjukkan penampilan apik untuk bisa membuat West Bandit semakin tertekan usai menutup kuarter kedua dengan keunggulan 34-18.

Permainan NSH masih terlalu tangguh untuk dihentikan oleh para pemain West Bandit di awal kuarter keempat. Pasalnya tim milik Gading Marten tertinggal dengan skor 20-43.

Meski mendapatkan beberapa poin untuk bisa mengejar ketertinggalan, tetapi usaha West Bandit masih belum berhasil usai NSH menutup kuarter ketiga dengan skor 54-32.

NSH kembali menjauhkan keunggulan di pertengahan kuarter keempat dan membuat skor menjadi 65-42 atas West Bandit. NSH berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 70-47 atas West Bandit.

Dengan kemenangan ini, NSH berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di best of three playoff IBL 2022. NSH dan West Bandit pun akan kembali berjuang di pertandingan penentuan untuk bisa lolos ke babak berikutnya pada Selasa 16 Agustus 2022.

Dalam pertandingan tersebut, Shavar Tahrel Newkirk dari NSH menjadi pencetak poin terbanyak dengan 13 poin dalam 20 menit. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Sameen Ayyub Swint dari West Bandit dengan 12 poin dalam 18 menit.