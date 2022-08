7 manfaat minum kopi sebelum dan setelah olahraga, akan dibahas Okezone. Tak banyak orang tahu, kopi punya dampak positif jika diminum sebelum dan setelah berolahraga.

Lantas, apa saja manfaat minum kopi sebelum dan setelah berolahraga? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman berikut ini yang dilansir dari Live Elemental, Jumat (12/8/2022).

7 Manfaat Minum Kopi Sebelum dan Setelah Olahraga

7. Kopi Tingkatkan Metabolisme Tubuh





(Ilustrasi es kopi gula aren, foto: Istimewa)

Menurut Ori Hofmekler, penulis buku The Warrior Diet and Unlocking the Muscle Gene, minum kopi sebelum dan sesudah olahraga dapat meningkatkan metabolisme hingga 20 persen.

Health Magazine menguraikan hasil studi 2014 di Spanyol yang diterbitkan dalam International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, menemukan bahwa atlet yang mengonsumsi kopi sebelum latihan mampu membakar sekitar 15 persen lebih banyak kalori selama tiga jam setelah latihan. Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol.

6. Kopi Tingkatkan Sirkulasi Darah





(Ilustrasi kopi gula aren, foto: Istimewa)

Menurut Health Magazine, peneliti Jepang menemukan peningkatan 30 persen dalam aliran darah bagi orang yang minum lima ons kopi biasa selama 75 menit.

Sama halnya yang ditunjukkan oleh Dr. Mercola, konsumsi kopi sebelum olahraga, mampu meningkatkan sirkulasi darah sama dengan peningkatan oksigen jaringan yang dapat meningkatkan kinerja olahraga.

5. Kopi Kurangi Nyeri





(Ilustrasi nyeri otot, foto: Istimewa)

Penelitian dari University of Illinois dan University of Georgia telah menemukan, bahwa dua hingga tiga cangkir kopi yang dikonsumsi satu jam sebelum latihan, dapat mengurangi nyeri otot sebelum dan sesudah latihan. Penelitian ini menyimpulkan , bahwa dua cangkir kopi di satu jam sebelum latihan mengurangi nyeri otot usai latihan hingga 48 persen.

4. Kopi Tingkatkan Daya Tahan Tubuh





(Ilustrasi minum kopi, foto: Istimewa)

Menurut penelitian pada 2005, kopi bisa membuat olahraga lebih mudah. Studi tersebut menyimpulkan, bahwa kafein dapat mengurangi tingkat pengerahan tenaga lebih dari lima persen.

3. Kopi Dapat Jaga Otot

(Ilustrasi minum kopi, foto: Istimewa) Menurut penelitian Universitas Coventry, kafein pada kopi mampu membantu mengimbangi hilangnya kekuatan otot yang berkaitan dengan usia. Temuan ini menunjukkan, bahwa kafein dapat membantu menjaga otot seiring bertambahnya usia dan mengurangi risiko cedera. 2. Kopi Tingkatkan Daya Ingat

(Ilustrasi kopi, foto: Istimewa) Minum secangkir kopi diketahui dapat membantu meningkatkan daya ingat. Penelitian oleh Universitas Johns Hopkins menemukan, bahwa 200 miligram (mg) kopi yang dikonsumsi setelah dan sebelum olahraga, mampu meningkatkan daya ingat peserta hingga 24 jam. 1. Kopi Bikin Olahraga Lebih Menyenangkan

(Ilustrasi minum kopi, foto: Istimewa) Heidi Skolnik, M.S., ahli gizi olahraga dan pemilik Nutrition Conditioning, Inc., menyatakan, kopi sejatinya membuat olahraga lebih menyenangkan. "Kafein adalah stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat, jantung, dan mungkin 'pusat' yang mengontrol tekanan darah. Ini juga dapat meningkatkan pelepasan neurotransmitter perasaan-baik seperti dopamin yang memengaruhi reseptor rasa sakit dan suasana hati saat berolahraga,” terangnya.