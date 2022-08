PLAYOFF Indonesian Basketball League (IBL) 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, sebanyak delapan tim akan bersaing dan Direktur Utama Indonesia Basket League (IBL), Junas Miradiarsyah, menjanjikan akan tercipta sejarah baru

Sebanyak delapan tim berhasil lolos dari babak reguler untuk tampil di playoff IBL 2022. Sebelumnya, IBL hanya meloloskan enam tim, tapi tahun ini berbeda.

Sementara itu, babak playoff hingga grand final IBL 2022 akan berlangsung di Bandung, tepatnya di GOR C'Tra Arena, Bandung, pada 13-30 Agustus mendatang.

“Babak playoff menjadi bagian kunci dari penyelenggaraan IBL,” kata Junas dilansir dari laman resmi IBL, Rabu (10/8/2022).

Pria berusia 42 tahun itu mengatakan playoff tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Junas pun merasa yakin para peserta akan membuat sejarah baru di babak playoff 2022.

“Playoff IBL tahun ini berbeda dengan musim lalu. Dengan delapan tim bermain di babak playoff, semua tim akan menciptakan sejarah,” ucapnya.

“Tahun ini dengan peserta terbanyak, 16 tim pada babak reguler, peserta playoff pun menjadi yang terbanyak dengan delapan tim langsung bertanding dengan sistem best of three games,” tambahnya.

Musim lalu, babak playoff dilakukan tanpa kehadiran penonton akibat pandemi Covid-19. para peserta pun harus menjalani babak tersebut dengan sistem bubble.

Sementara itu. di babak playoff IBL 2022, para penonton akan diperbolehkan hadir langsung ke Gor C'Tra Arena. Namun, protokol kesehatan ketat akan tetap diberlakukan untuk menghindari kasus Covid-19.

Juara bertahan IBL, Satria Muda Pertamina yang menempati peringkat kedua di reguler season akan membuka babak playoff. Arki Dikania Wisnu dan kawan-kawan akan menghadapi peringkat ketujuh regular season, Amartha Hangtuah Jakarta.

Kemudian pemimpin klasemen regular season, Pelita Jaya Bakrie akan berjumpa pendatang baru, RANS PIK Basketball. Sedangkan tim tuan rumah, Prawira Bandung akan bertarung menghadapi Dewa United Surabaya.

Kemudian NSH Mountain Gold Timika harus melewati West Bandits Combiphar Solo untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Babak playoff IBL 2022 diprediksi berlangsung seru, karena kehadiran penonton bakal membuat para tim mendapatkan tekanan.