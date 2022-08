SALAH satu pemain bintang Dewa United, Kaleb Ramot Gemilang mengatakan telah siap menghadapi playoff IBL 2022, yang bakal berlangsung di Bandung, pekan ini. Bersama Dewa United, Kaleb Ramot bakal menghadapi Prawira Bandung di babak playoff IBL 2022 mendatang.

Kaleb Ramot mengaku tak gentar menghadapi tim ‘tuan rumah’. Di sisi lain, ia pun acuh jika dianggap public enemy, lantaran bermain untuk Dewa United, meski dirinya lahir dan besar di kota Kembang itu.

Sebagaimana diketahui, babak playoff IBL 2022 akan berlangsung mulai Sabtu, 13 Agustus 2022. Seluruh pertandingan tersebut akan berlangsung di C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat.

Pertandingan antara Prawira bandung menghadapi Dewa United Surabaya menjadi salah satu laga yang menarik. Pasalnya Kaleb Ramot akan mendapatkan tekanan dari pendukung Prawira Bandung.

Mengenai kota Bandung, Kaleb Ramot memiliki ikatan dengan kota Kembang itu. Pasalanya Kaleb Ramot memang lahir di Bandung, tetapi tidak pernah berseragam klub asal kota Kembang.

Di lain hal, meski menghadapi Prawira Bandung di kandang, Kaleb Ramot tak gentar dengan tekanan yang akan diberikan suporter lawan. Menurutnya laga nanti akan berlangsung dengan seru.

"Playoff nanti kita kan menghadapi Prawira, melawan tim tuan rumah di kandang mereka sendiri. Kita jadi Public Enemy, jadi kayak lebih seru lah," kata Kaleb Ramot dilansir dari laman resmi Dewa United Surabaya.

Meski bakal menjadi public enemy, Kaleb Ramot justru termotivasi tampil di hadapan penggemar tim lawan. Ia mengaku keluarga dan teman-temanya berada di Bandung, sehingga membuatnya ingin menampilkan permainan apik.

"Saya malah makin termotivasi kalau main di Bandung, karena itu kan kota yang membesarkan saya. Keluarga dan teman di sana semua, itu malah membuat saya termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik," ujar alumnus Institut Teknologi Harapan Bangsa (THB) Bandung itu.

Sebatas informasi selain laga Dewa United vs Prawira Bandung pada Sabtu, 13 Agustus 2022, adapula tiga pertandingan IBL Playoff 2022. Di antaranya, Satria Muda Pertamnia Jakarta vs Hang Tuah Jakarta. Kemudian, Pelita Jaya vs RANS PIK Basketball, dan NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo.