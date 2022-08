PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan punya raket baru dari sponsornya, Victor. Ia mendapatkan raket Victor edisi One Piece yang bertemakan pedang Zoro Wado Ichimonji.

Mohammad Ahsan dan pasangannya, Hendra Setiawan sejak 2021 diketahui menjalin kontrak dengan Victor setelah kerja sama dengan Mizuno berakhir.

Belum lama ini. Victor merilis raket edisi spesial. Bekerja sama dengan One Piece, salah satu manga yang terkenal di Indonesia, Victor mengeluarkan tiga raket khusus.

Kerja sama ini dalam rangka perayaan ulang tahun ke-25 manga yang diciptakan oleh Eiichiro Oda itu. Tiga raket dikeluarkan Victor dinamai sebagai Enma, Wado Ichimonji, dan Kitetsu III. Semuanya terinspirasi dari tiga pedang miliki salah satu karakter One Piece, Zoro.

"Raket ini masing-masing dirancang sebagai seri Power, Speed, dan All-Around berdasarkan pedang," tulis Victor dalam pernyataan resmi mereka.

Enma, yang memiliki serangan kuat, dirancang sebagai raket dengan tipe power. Wado Ichimonji, dirancang sebagai raket speed.

Sementara itu, Kitetsu III, yang dikenal sebagai “Pedang Terkutuk” yang diyakini hanya dapat dikuasai oleh pendekar pedang terhebat, dirancang sebagai raket serba bisa untuk serangan dan pertahanan.

Khusus untuk Mohammad Ahsan, pebulu tangkis berusia 34 tahun itu mendapatkan edisi Wado Ichimonji. Di instagram miliknya, ia memamerkan raket, tas, dan kotak edisi One Piece.

"One piece edition. Thank you @victorsport_offical,” tulis Mohammad Ahsan melalui unggahan di instatory miliknya.

Senjata baru ini tentu akan membantu performa Mohammad Ahsan di lapangan. Apalagi desainnya yang menarik, juga menambah kepercayaan diri saat berlaga.

"Ketiga raket ini tidak hanya memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pemain, tetapi juga hadir dalam kotak dan tas raket eksklusif," tulis Victor.

Sayangnya, Victor belum melepas rakaet edisi One Piece ini ke masyarakat umum. Selain raket dan tas, Victor juga mengeluarkan sepatu bertemakan Luffy dan Sanji.