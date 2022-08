TURNAMEN golf Indonesia Open 2022 bertabur para bintang golf Asia, termasuk pemain asal Amerika Serikat, Sihwan Kim yang saat ini menempati posisi puncak order of merit Asian Tour. Dia akan berkompetisi dengan para pegolf papan atas Asia di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 4-7 Agustus 2022.

Bio Kim, yang berada di peringkat kedua, juga akan ikut dalam turnamen berhadiah USD 500 ribu ini. Selain itu, para juara Indonesia Open tahun-tahun sebelumnya juga akan ikut, yaitu Miguel Angel Carballo (2019), Panuphol Pittayarat (2017), Gaganjeet Bhullar (2013 dan 2015), serta pemain veteran Thaworn Wiratchant (2005 dan 2011).

Indonesia Open merupakan turnamen golf kebanggaan milik Indonesia. Perlu diketahui, turnamen ini sudah diselenggarakan sejak 1974 silam.

“Saya selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) bersyukur dan gembira karena kami dapat kembali menyelenggarakan turnamen internasional Indonesia Open 2022. Indonesia Open 2022 sangat penting untuk kemajuan golf di Indonesia dan Asia. Kami juga menyatakan apresiasi karena para atlet golf profesional dari negara-negara lain di luar Asia pun sangat antusias untuk berpartisipasi di turnamen ini,” kata Murdaya Po, Ketua Umum PB PGI saat konferensi pers di Pondok Indah Golf Course, Selasa (2/8/2022).

Pemain Indonesia yang akan ikut dalam turnamen ini antara adalah Rory Hie, Danny Masrin, George Gandranata, Benny Kasiadi, dan Naarajie Emerald Ramadhanputra.

Indonesia sebagai tuan rumah mendapatkan kuota 20 pemain pegolf profesional. Selain itu, juga mendapat kuota sepuluh pegolf amatir yang diberikan pada Almay Rayhan Yagutah, Amadeus Christian Susanto, Randy Abernata M. Bintang, Gabriel Hansel Hari, Franklin Lydra, Alfred Raja Sitohang, Jose Suryadinata, Luke Evan Moore, Jonathan Tanoto, dan Muhammad Nabil Almahnaf.

Asian Tour menyambut gembira atas diselenggarakannya Indonesia Open. Sebelumnya, turnamen ini terakhir diselenggarakan pada 2019. Lalu, pada tahun 2020 dan 2021 tidak diselenggarakan karena pandemi Covid-19.

“Asian Tour sangat senang berada di sini selama satu pekan untuk Mandiri Indonesia Open 2022 di Pondok Indah Golf Course. Turnamen maupun venue memiliki ikatan yang kuat dengan kami, dan memainkan peran yang sangat penting dalam agenda turnamen Asian Tour,” kata Rob Turnbull, Director of Event Management, Tournament Development Asian Tour.

Sebanyak empat turnamen diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course, yaitu pada 2016-2018. Lapangan ini merupakan satu lapangan terbaik di Indonesia. Pondok Indah Golf Course selama ini sudah memiliki banyak pengalaman sebagai tempat penyelenggaraan turnamen-turnamen internasional, merupakan satu-satunya lapangan golf di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah World Cup of Golf, yaitu pada 1983. Selain itu, lapangan ini juga menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

“Untuk menyambut Indonesia Open 2022, seluruh staf kami secara profesional telah melakukan persiapan. Kami berharap seluruh pegolf yang berpartisipasi di Indonesia Open 2022 dapat menikmati permainan mereka di lapangan kami. Semoga dengan kondisi lapangan yang terawat dengan baik dapat membuat para pegolf makin bersemangat untuk berkompetisi sehingga dapat memberikan penampilan terbaik mereka. Semoga semua pegolf mendapatkan pengalaman yang mengesankan selama Indonesia Open 2022 diselenggarakan,” kata Agus Suhartono, Komisaris Pondok Indah Golf Course.

Selain menjadi kabar gembira bagi para pegolf Asia, PB PGI juga sangat berharap masyarakat, khususnya di Jakarta dan sekitarnya berkenan hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada para atlet. Turnamen ini menjadi kesempatan yang baik untuk masyarakat menyaksikan secara langsung aksi para atlet kelas international berlaga di turnamen bergengsi. “Mari kita dukung para pegolf dari mana pun mereka berada. Selalu junjung tinggi fairplay. Siapa yang terbaik, dia yang akan berhak menjadi juaranya,” kata Murdaya Po. Dengan diselenggarakannya Indonesia Open 2022, diharapkan akan makin banyak wisatawan, termasuk dari negara-negara lain yang merasa tertarik untuk bermain golf di Indonesia. Indonesia memiliki banyak lapangan golf bertaraf internasional dengan pelayanan yang maksimal. Golf merupakan daya tarik wisata yang dapat ikut mendukung kemajuan bangsa dan negara.