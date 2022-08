SILVERSTONE – Legenda MotoGP, Valentino Rossi, masih memiliki daya tarik. Oleh sebab itu, Bendera kotak-kotak dalam balapan terakhir Valentino Rossi di MotoGP bakal dilelang di Sirkuit Silverstone.

Sebagaimana diketahui, paruh kedua musim 2022 akan dimulai pada akhir pekan ini. MotoGP Inggris 2022, yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, pada 4 hingga 7 Agustus mendatang, akan menandai dimulainya persaingan para pembalap MotoGP.

Sosok The Doctor memang selalu mencuri perhatian banyak orang. Sebab, dia merupakan salah satu pembalap MotoGP paling tersohor yang dikenal hampir oleh semua orang di seluruh dunia, baik yang mencintai dunia balap maupun tidak.

Barang-barang yang berkaitan dengan pembalap berusia 43 tahun itu selalu diincar oleh banyak orang. Terlebih lagi bagi para fans MotoGP dan khususnya, para penggemar setianya sendiri.

Dan pada akhir pekan ini, dalam MotoGP Inggris 2022 terdapat acara lelang bertajuk The Day of Champions. Acara tersebut diselenggarakan oleh Two Wheels For Life mulai Kamis, (4/8/2022).

Dilansir dari Crash, Senin (1/8/2022), dalam acara lelang tersebut, para penggemar balap motor bisa memperebutkan barang-barang bersejarah dari para jagoan MotoGP. Salah satu yang paling menarik adalah bendera kotak-kotak dalam balapan terakhir Rossi di MotoGP Valencia 2021 lalu.

Bendera kotak-kotak tersebut diprediksi bakal menjadi barang yang paling diincar oleh banyak orang. Sebab, selain dipakai dalam momen bersejarah bagi Rossi, bendera itu juga dihiasi oleh tanda tangan sang juara MotoGP tujuh kali serta tanda tangan legenda sepakbola Brasil, Ronaldo Nazario, yang menjadi pengibarnya di Valencia saat karier The Doctor di MotoGP berakhir.

Tak hanya itu, beberapa barang lainnya dari para bintang MotoGP juga dilelang dalam acara tersebut. Di antaranya adalah helm bertanda tangan legenda MotoGP asal Amerika Serikat, Kenny Roberts, dan juga trofi yang terbuat dari bagian-bagian mesin balap Jack Dixon. Kemudian, ada pula sepatu bot yang ditanda tangani oleh rider Ducati Lenovo, Jack Miller, sarung tangan bertanda tangan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sarung tangan bertanda tangan Miguel Oliveira (KTM Red Bull) serta sepatu bot bertanda tangan Brad Binder (KTM Red Bull).