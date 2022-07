JAKARTA - Duta basket FIBA Asia Cup 2022, Kemal Pahlevi mengajak masyakarat Indonesia untuk meramaikan Istora Senayan pada hari ini, Senin (18/7/2022) pukul 17.30 WIB. Pasalnya Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia akan beraksi melawan China di laga playoff perempatfinal FIBA Asia Cup 2022.

Ya, pertandingan Timnas Basket Indonesia vs China akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, pada sore ini. Selain memastikan satu tempat ke babak perempatfinal, kemenangan di laga tersebut juga bisa memberikan tiket kepada Indonesia untuk tampil di FIBA World Cup 2023.

Hal tersebut pun telah menjadi target Timnas Basket Indonesia. Pasalnya, Derrick Michael dan kawan-kawan memang bertekad untuk bisa tampil di FIBA World Cup 2023 ketika Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan Jepang dan juga Filipina.

Sebagai duta basket FIBA Asia Cup 2022, Kemal pun mengajak seluruh pecinta basket Indonesia untuk memberikan dukungan secara langsung. Dirinya pun optimis Indonesia bisa mengalahkan China sekaligus tembus ke babak delapan besar.

"Win or go home! Do or die. Besok adalah partai penentuan, apakah Timnas Basket Indonesia akan masuk Piala Dunia Basket untuk pertama kalinya dalam sejarah atau tidak," tulis Kemal Palevi pada unggahan Instagramnya, Senin (18/7/2022).

"Besok sore di Istora Senayan jam 17.30! Ayo ramaikan Istora! Lawan kita China yang lawan Bahrain aja hampir kalah," sambungnya.

Kemal pun berharap Indonesia mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar dari pada tim basket China. Selain itu, Kemal juga menegaskan bahwa tim Garuda membutuhkan dukungan besar untuk bisa memastikan kemenangan di pertandingan tersebut. "Pokoknya, jangan sampai suporter China lebih banyak daripada suporter Indonesia. Ayo dukung Basket Indonesia, mereka membutuhkan dukungan kalian," tambahnya. Timnas Basket Indonesia sendiri harus melalui babak playoff perempatfinal FIBA Asia Cup 2022 usai menempati peringkat ketiga di Grup A. Pada grup A tersebut, Timnas Basket Indonesia satu grup dengan Australia, Yordania, dan Arab Saudi.