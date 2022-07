MEMASUKI pertandingan fase grup terakhir FIBA Asia Cup 2022, rangkaian pertandingan seru masih terus berlanjut dan akan semakin sengit. Hari ini, Minggu (17/7) akan ada pertandingan Grup C antara Iran vs Jepang dan Grup D antara Filipina vs Selandia Baru.

Diawali dengan pertandingan antara Filipina vs Selandia Baru. Pada pertandingan sebelumnya, Filipina berhasil meraih kemenangan perdananya melawan India (101-59). Sedangkan, dari tim rival Selandia Baru, harus menerima kekalahan (72-87) kala bersua Lebanon. Dari hasil tersebut, Selandia Baru menduduki peringkat kedua dan Filipina berada di peringkat ketiga klasemen Grup D sementara.

Di pertandingan kali ini, keduanya akan semakin gigih menunjukkan kemampuannya untuk merebut kemenangan. Lantas, antara Filipina dan Selandia Baru, Siapakah yang berhasil meraih kemenangan? Saksikan Filipina vs Selandia Baru di FIBA Asia Cup 2022 hari ini (Minggu, 17 Juli 2022) pukul 23.00 WIB delay hanya di iNews.

Selanjutnya, akan ada Big Match antara Iran vs Jepang. Pada pertandingan sebelumnya, keduanya berhasil meraih kemenangan. Iran menang atas Kazakhstan (96-60) dan Jepang menang telak dari Siriah (56-117). Sama-sama menempati peringkat teratas pada klasemen Grup C sementara, yaitu Jepang sebagai pemimpin dan Iran membuntuti di posisi kedua, siapakah yang berhasil meraih kemenangan? Saksikan Iran vs Jepang di FIBA Asia Cup 2022 hari ini (Minggu, 17 Juli 2022) pukul 00.30 WIB delay hanya di iNews. Dukung dan saksikan pula perjuangan para pemain basket bertalenta Indonesia di kejuaraan FIBA Asia Cup 2022 pada 12-24 Juli 2022 LIVE eksklusif di iNews, Home of Basketball. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. #iNews #MNCGroup #FIBA #AsiaCup #2022 #HomeofBasketball