PROFIL dan fakta Andakara Prastawa, pemain Timnas Basket Indonesia di FIBA Asia Cup 2022, akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, FIBA Asia Cup 2022 tengah berlangsung saat ini. Ajang akbar ini berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Ada salah satu pemain Timnas Basket Indonesia yang menarik perhatian, yaitu Andakara Prastawa. Dia merupakan salah satu pemain andalan Timnas Basket Indonesia.

Profil dan Fakta Andakara Prastawa, Pemain Timnas Basket Indonesia di FIBA Asia Cup 2022

Nama Andakara Prastawa tidak asing lagi di dunia basket Indonesia. Kemampuan Andakara tidak diragukan lagi. Ia dikenal dengan tembakan tiga poinnya.

Andakara Prastawa telah akrab dengan basket sejak kecil. Ia bahkan memulai kariernya pada usia muda, yaitu 19 tahun. Kala itu, ia bergabung dengan Aspac Jakarta.

Pada musim pertamanya, Andakara Prastawa meraih Rookie of the Year. Selain itu, berkat kemampuan mumpuni, Andakara Prastawa mampu menyabet gelar Sixth Man of the Year pada 2013 dan 2016.

Cukup lama bermain bersama Aspac Jakarta, Andakara Prastawa memutuskan untuk hijrah ke tim lain. Pada 2018-2019, Andakara Prastawa bergabung dengan Pelita Jaya Bakrie. Kini, Andakara Prastawa tengan berjuang bersama Timnas Basket Indonesia.

Sebelumnya, dia mencetak sejarah dengan membantu Timnas Basket Indonesia meraih medali emas SEA Games 2021 Vietnam. Itu adalah medali emas pertama Timnas Basket Indonesia di SEA Games.

Biodata Andakara Prastawa Nama Lengkap : Andakara Prastawa Dhyaksa Nama Panggung : Andakara Prastawa Tempat Lahir : Jakarta Tanggal Lahir : 16 Agustus 1992 Agama : Islam Tinggi Badan : 173 cm Posisi : Point Guard Istri : Anandhita Sheila Fakta Andakara Prastawa Andakara Prastawa ternyata merupakan anak dari pasangan pencinta basket. Ayahnya, Rastafari Horongbala, adalah pelatih basket untuk klub-klub nasional. Sementara itu, sang ibu, Julisa Rastafari, adalah seorang mantan point guard Timnas Basket Putri Indonesia. Ibu Andakara Prastawa bahkan pernah meraih medali perak SEA Games 1991. Andakara Prastawa dikenal dengan tembakan tiga angkanya. Ia bahkan menjuarai three-point contest selama tiga tahun berturut-turut. Andakara Prastawa pun sudah menikah pada 2019 dan telah dikaruniai satu orang putri.