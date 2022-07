PROFIL dan biodata Abraham Damar Grahita, pemain Timnas Basket Indonesia di FIBA Asia Cup 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Penggemar basket dan penonton setia Indonesian Basketball League (IBL) pasti tak asing lagi dengan pemain Prawira Bandung yang satu ini.

Selain bermain di ajang IBL 2022, Abraham Damar Grahita juga menjadi bagian dari Timnas Basket Indonesia. Ia mencetak sejarah bersama Timnas Basket Indonesia dengan meraih medali emas SEA Games 2021 di Vietnam. Saat itu di laga penentu, Timnas Basket Indonesia menang atas Filipina yang dalam 13 penyelenggaraan SEA Games sebelumnya selalu keluar menjadi juara.

Selepas gelaran SEA Games 2021, Abraham Damar Grahita dipersiapkan tampil di gelaran FIBA Asia Cup 2022. Timnas Basket Indonesia tergabung di Grup A bersama Australia, Arab Saudi dan Yordania. Di laga perdana, Timnas Basket Indonesia menang 80-54 atas Arab Saudi.

Lantas, bagaimana profil dan biodata Abraham Damar Grahita pemain Timnas Basket Indonesia di FIBA Asia Cup 2022? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman Okezone berikut ini.

Profil Abraham Damar Grahita

Abraham Damar Grahita mulai menggemari olahraga basket sejak duduk di bangku sekolah menengah. Hanya saja, kala itu ia tinggal di daerah pedesaan Indonesia sehingga tak banyak mendapatkan ilmu tentang basket.

Mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya ia mendapatkan rekomendasi dari pelatihnya untuk bergabung dengan klub Stadium Jakarta pada 2015.

Bersama Stadium Jakarta, Abraham Damar Grahita diberi beasiswa untuk kuliah di Universitas Esa Unggul dan juga bergabung dengan tim basket kampus di mana ia bermain hingga menjadi profesional pada 2015.

Setelah setahun bermain dengan Stadium Jakarta, Abraham Damar Grahita bergabung dengan Aspac atau Stapac Jakarta hingga 4 tahun lamanya. Pada 2020 Abraham Damar Grahita bergabung dengan Indonesia Patriots selama 1 tahun. Sekarang, pemain berposisi Shooting Guard ini membela panji Prawira Bandung.

Menjadi pemain basket profesional, Abraham Damar Grahita memiliki segudang prestasi. Salah satunya menjadi IBL Most Improved Player 2017 dan IBL Sixthman of the Year 2019. Terbaru, bersama timnas basket Indonesia mencetak sejarah dengan meraih medali emas di ajang SEA Games 2021.

Selanjutnya, akankah Abraham Damar Grahita mencetak sejarah dengan membawa Timnas Basket Indonesia lolos ke perempatfinal FIBA Asia Cup 2022 sekaligus menyegel tempat di FIBA World Cup 2023? Menarik untuk dinantikan.

Biodata Abraham Damar Grahita

Nama Lengkap: Abraham Damar Grahita

Nama Panggilan: Grahita

Tempat Lahir: Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal Lahir: 8 Oktober 1995

Usia: 26 tahun

Tinggi Badan: 180 cm

Berat: 78 kg

Klub Saat Ini: Prawira Bandung