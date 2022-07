JADWAL siaran langsung semifinal Malaysia Masters 2022 hari ini sudah dirilis. Laga semifinal yang akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (9/7/2022) mulai pukul 12.00 WIB ini akan disiarkan secara langsung di iNews.

Ya, ajang Malaysia Masters 2022 sudah memasuki babak semifinal. Ada 5 wakil Indonesia yang siap bertarung memperebutkan tiket final. Penampilan wakil Tanah Air akan dibuka oleh aksi Gregoria Mariska Tunjung.

Gregoria yang sukses menumbangkan unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi, di babak perempatfinal, akan menghadapi lawan berat lagi di semifinal. Kini, pebulu tangkis cantik asal Wonogiri itu akan melawan unggulan ketiga asal Korea Selatan, An Se Young.

Ini akan menjadi pertemuan kedua bagi Gregoria dan An Se Young. Sebelumnya, pertemuan pertama mereka terjadi di All England 2022. Namun, Gregoria kalah dengan skor cukup telak, yakni 16-21 dan 4-21. Kini, Gregoria bisa membalas kekalahannya karena memang sedang on fire.

Berlanjut ke laga kedua, ada pertemuan tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melawan wakil China, Lu Guang Zu. Chico sendiri diketahui sukses menembus babak semifinal usai mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting. Kini, dia siap berjuang melibas Lu Guang Zu, demi tiket final.

Di sektor ganda campuran, Indonesia juga masih memiliki satu wakil, yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Mereka akan melawan ganda Thailand, Supak Jomkoh/Supsiraa Paewsanpran, di babak semifinal ini.

Di sektor terakhir, yakni ganda putra, Indonesia masih memiliki dua wakil. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra akan tampil lebih dahulu melawan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- perlu mewaspadai aksi pasangan muda China ini karena mereka melenggang ke semifinal usai melibas unggulan kedua dari Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-18.

Sementara itu, Fajar/Rian akan melawan wakil tuan rumah yang berstatus unggulan kelima, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Secara rekor pertemuan, Fajar/Rian tertinggal 2-3 dari Aaron/Soh. Namun, kans untuk meraih kemenangan tetap terbuka lebar. Pasalnya, kemenangan diraih Fajar/Rian atas Aaron/Soh di dua pertemuan terakhir mereka, yakni pada Thailand Open 2022 dan Swiss Open 2022. Kini, semakin menarik menyaksikan duel ini. Berikut Jadwal Semifinal Malaysia Masters 2022: Sabtu 9 Juli 2022 Court 1 Mulai Pukul 12.00 WIB Gregoria Mariska Tunjung vs An Se Young (Korsel) Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lu Guang Zu (China) Ng Ka Long Angus (Hong Kong) vs Prannoy H S (India) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China) Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) Â Court 2 Mulai Pukul 16.00 WIB Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korsel) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Supak Jomkoh/Supsiraa Paewsampran (Thailand)