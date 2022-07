KUALA LUMPUR – Ratu tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon, mencuri perhatian usai menyampaikan pesan yang lucu nan unik untuk fans bulu tangkis Tanah Air. Dia diketahui mengucap, “Hey Kamu, Aku Cinta Sekebon!”.

Mendapati hal ini, netizen Indonesi pun langsung bereaksi. Mereka membalasnya dengan berbagai respons lucu.

Pada Sabtu 2 Juli 2022, May –sapaan akrab Intanon- sukses meraih kemenangan di semifinal Malaysia Open 2022 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Dia menang atas wakil China, Wang Zhi Yi, dengan skor 21-8 dan 21-18.

Dengan begitu, mantan pemain ranking satu dunia itu melangkah ke partai puncak turnamen Super 750 itu. May pun membagikan kegembiraannya dengan menyapa para Badminton Lovers Tanah Air.

“Hey kamu, aku cinta sekebon!” ucap Intanon dalam video yang diunggah Twitter, @BadmintonTalk.

“Aduuh! @RatchanokMay sekebon enggak tuh. Kalau kamu cinta May seberapa nih sekampung? Se-RT/RW? Silahkan kirim pesan cinta untuk May di kolom komentar ya. Pakai bahasa Thailand juga boleh! Good luck on finals May!” tulis @badmintonTalk di keterangan video tersebut.

Sapaan menggemaskan dari Intanon pun dibalas tak kalah lucu oleh netizen Indonesia. Mereka benar-benar senang dengan ucapan Intanon dalam bahasa Indonesia itu. “Cinta sekeboon? Emangnya gua sayur mayur may? Enggaklah, gua mah jagung hahaha,” sahut akun @lignummare. “Kebon mana May? Kebon Jeruk, Kebon Sirih apa Kebon Kacang?” cuit akun @janijiwaa. “ONTY MAY HAHAHA, I LOVE YOU SE-EMPANG” balas akun @yrsfl2. Intanon sendiri bakal berhadapan dengan unggulan keempat asal China, Chen Yu Fei, di partai final Malaysia Open 2022. Laga tersebut akan digelar pada Minggu (3/7/2022).