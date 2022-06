PETINJU kebanggaan Indonesia, Daud Yordan sudah dinyatakan lolos sesi timbangan, sebelum bertanding di MPRO Evolution Fight Series 2022. Dengan demikian, ia bakal berjumpa petinju asal Thailand, Panya Uthok pada 1 Juli 2022 mendatang.

Kedua petinju, baik Daud Yordan maupun Panya Uthok telah melakukan sesi timbang badan atau Weigh in yang digelar di ruang konferensi Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis (30/6/2022). Pantauan MNC Portal di lokasi, Daud Yordan dan calon lawannya yaitu Uthok sudah tiba di lokasi lebih dulu.

Sementara sesi timbang badan mulai berlangsung tepat pukul 11.30 WIB. Sesi timbang badan dipantau langsung oleh ofisial badan tinju. Sesi tersebut dimulai oleh petinju Indonesia lainnya yang turut serta ikut dalam gelaran tersebut.

Seperti Ongen Saknoskiwi yang akan berhadapan dengan petinju Thailand, Jirawat Thammachot. Kemudian baru dilanjutkan oleh petinju yang menjadi duel utama yakni Daud kontra Panya.

Keduanya dinyatakan memenuhi syarat. Daud Yordan memiliki berat 63,3kg dan Panya Uthok 63,5kg. Dengan demikian, duel mereka dapat digelar pada besok, Jumat 1 Juli 2022.

Usai sesi timbang badan, mereka pun lakukan face off. Raut wajah Daud Yordan sangat percaya diri sekali untuk tarung melawan Panya Uthok pada esok hari.

Berlaga di kelas 63,5kg, duel ini sangat penting untuk Daud. Pasalnya, petinju yang biasa dipanggil Cino itu akan mempertahankan gelar WBC Asia Boxing Council Silver Super Lightweight dari Panya Uthok.

Sebatas informasi, pertandingan Daud Yordan ini akan menjadi persembahan khusus bagi publik Jakarta dan Indonesia setelah dua tahun tida ada gelaran tinju, akibat pandemi Covid-19. Selain partai ini, ada pula sejumlah pertandingan lain.

Beberapa laga undercard lain pun telah dipersiapkan untuk menambah kemeriahan gelaran ini yaitu George Lumoly vs Julio Bria (bantamweight), Egi Rozten vs Satria Sandika (super featherweight), dan Silem Serang vs Ferengky Rohi (UBO International Championship).