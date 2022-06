GELARAN Indonesia Open 2022 telah berakhir dan membuat ranking BWF World Tour Finals 2022 mengalami perubahan dan semakin menarik. Tentu yang paling menarik adalah berjayanya para wakil Indonesia di sektor ganda putra, bahkan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pun terlihat berada di peringkat pertama.

Seperti diketahui, gelaran BWF World Tour Finals 2022 akan berlangsung di Guangzhou, China, pada 14-18 Desember 2022 mendatang. Hanya delapan peringkat teratas dunia pada setiap sektor yang berhak mengikuti turnamen penutup tersebut.

Saat ini, Fajar/Rian sedang menduduki posisi pertama setelah mereka berhasil raih hasil manis dalam beberapa turnamen yang telah berlangsung di tahun ini. Salah satu yang mendongkrak posisi mereka yakni keluar sebagai juara di Indonesia Masters 2022. Pasangan berjuluk Fajri ini tengah mengoleksi 44.150 poin.

Sementara itu urutan kedua diisi oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pasangan yang memiliki julukan The Daddies itu mengoleksi 37.730 poin. Adapun prestasi yang telah diraih oleh mereka yaitu runner up India Open dan All England Open 2022.

Lalu di posisi tiga ada Bagas Maulana/Muhamad Shohibul Fikri dengan koleksi 34.560 poin. Prestasi yang telah diraih Bagas/Fikri adalah keluar menjadi pemenang di All England 2022.

Ada yang menarik di klasemen ganda putra. Ya, tidak ada nama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dalam daftar 10 besar klasemen BWF World Tour Finals 2022. Pasangan nomor satu dunia itu bertengger di urutan 19 dengan koleksi 19.620 poin. Hasil ini tentunya tak lepas dari absennya Marcus di beberapa turnamen karena harus jalani operasi.

Beralih ke sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie masuk dalam 10 besar. Ginting berada di urutan tujuh dengan koleksi 29.490 poin sementara Jojo -panggilan Jonatan- ada di peringkat lima dengan koleksi 31.170 poin. Di nomor tunggal dan ganda putri, tidak ada nama wakil Indonesia yang masuk dalam 10 besar. Adapun Gregoria Mariska Tunjung saat ini jauh bertengger di peringkat 42 dengan 9.600 poin. Sementara di ganda putri, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti ada di urutan 24 dengan 14.400 poin. Tentu saja asa untuk mentas di BWF World Tour Finals 2022 masih sangat terbuka mengingat masih banyak turnamen yang akan berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, berada tepat di urutan 10 dengan koleksi 25.730 poin. Sementara Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso di posisi 16, diikuti Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang berada pada urutan 17.