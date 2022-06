HASIL Final NBA 2021-2022 hari ini, Sabtu (11/6/2022) telah diketahui. Golden State Warriors menbuka peluang juara NBA musim ini usai menaklukan Boston Celtics 107-97. Stephen Curry kembali jadi pahlawan kemenangan bagi Warriors di pertandingan keempat.

Lewat penampilan impresifya, Stephen Curry berhasil membukukan double-double di laga penting hari ini. Berkat kemenangan tersebut skor kembali imbang menjadi 2-2 untuk kedua tim.

Bermain TD Garden Arena, kandang Celtics, Warriors coba memberikan tekanan kepada tim tuan rumah. Di kuarter pertama pertandingan berjalan sengit, sehingga kejar-kejaran angka pun terjadi. Namun Warriors gagal mendapatkan keunggulan, setelah Celtics berhasil memimpin 27-28.

Sementara di kuarter kedua Warriors mencoba mengembalikan keunggulan dari Celtics. Namun bermain di hadapan penggemar sendiri membuat Celtics memiliki motivasi lebih untuk menunjukkan permainan terbaiknya.

Alhasil, Warriors kembali tertinggal 49-54 dari Celtics di kuarter kedua. Sementara pada gim ketiga Warriors berhasil bangkit untuk memangkas ketertinggalan poin.

Berkat permainan apik yang ditunjukan tim asuhan Steve Kerr membuat Celtics gagal mempertahankan keunggulan. Alhasil, Warriors berhasil memimpin 79-78 atas tim tuan rumah.

Permainan apik Warriors terus ditunjukan di kuarter keempat dan membuat Celtics kesulitan untuk mengimbanginya. Warriors pun berhasil menjauhkan keunggulan dan membuat mereka mendapatkan kemenangan.

Warriors pun menutup pertandingan dengan kemenangan 107-97 atas Celtics. Dengan kemenangan ini, Warriors berhasil menyamakn skor menjadi 2-2 dengan Celtics di Best of Seven Final NBA 2021-2022.

Setephen Curry dari Warriors berhasil menunjukkan permainan apiknya dan membuatnya menjadi pencetak poin terbanyak. Ia mencetak double-double, dengan 43 poin dan 10 rebound selama bermain 41 menit di lapangan.

Sementara Jayson Tatum dari Celtics menjadi pencetak poin terbanyak kedua di pertandingan ini. Jayson Tatum juga berhasil membukukan double-double dengan 23 poin dan 11 rebound. Gim kelima Final NBA 2021-2022 bakal berlangsung pada Selasa, 14 Juni 2022 di kandang Warriors.