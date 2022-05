BABAK semifinal Thailand Open 2022 telah usai digelar kemarin, Sabtu 21 Mei 2022. Dari hasil pertandingan di semifinal, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di kejuaraan bulu tangkis dunia ini.

Unggulan ke-5 ini berhak melanjutkan perjuangannya dan berlaga di partai puncak Thailand Open 2022, usai menumbangkan unggulan ke-6 asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.

Sempat mendapat perlawanan ketat di set pertama dan tertinggal angka, Fajar/Rian kemudian berhasil menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Perebutan keunggulan terus berlangsung hingga set kedua.

Pada akhirnya, kemenangan dan asa untuk melaju ke partai puncak berhasil diamankan Fajar/Rian. Di partai puncak hari ini, Minggu (22/5/2022) Fajar/Rian akan menantang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi yang merupakan unggulan ke-3 asal Jepang.

Hoki/Kobayashi melaju ke final seusai menuntaskan pertandingan bersua unggulan ke-7 asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Laga sengit tiga gim dimenangkan Hoki/Kobayashi dengan skor 21-23, 21-18, dan 21-18.

Akankah Fajar/Rian berhasil menaklukkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dan meraih gelar juara? Saksikan partai puncak Thailand Open 2022 hari ini Minggu (22/5/2022) pukul 12.00 WIB LIVE di iNews. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

Laga Fajar/Rian sendiri akan menjadi partai keempat di final Thailand Open 2022. Sebelumnya, ada tiga laga menarik lain yang akan digelar.

Pertama, ada Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) di sektor ganda putri. Kemudian, Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Chen Yufei (China) di tunggal putri. Terakhir, Li Shi Feng (China) vs Lee Zii Jia (Malaysia) di tunggal putra.