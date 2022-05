BIODATA dan Agama Yuki Fukushima, akan dibahas Okezone. Bagi pencinta bulu tangkis, nama pebulu tangkis Jepang satu ini mungkin tidak asing lagi. Yuki Fukushima merupakan pebulu tangkis andalan Jepang yang turun di nomor ganda putri.

Yuki Fukushima saat ini berpasangan dengan Sayaka Hirota. Mereka menduduki peringkat tiga dunia saat ini. Atlet kelahiran 6 Mei 1993 ini pernah menduduki peringkat satu dunia dengan Sayaka Hirota.

(Yuki Fukushima di Olimpiade Tokyo 2020, foto: Reuters)

Soal biodata dan agama Yuki Fukushima, dia diketahui tidak memeluk agama apa pun. Adapun prestasinya, dia sering mengharumkan nama Jepang.

Yuki Fukushima mengenal olahraga bulu tangkis ketika masih kecil, tepatnya saat menginjak usia sembilan tahun. Saat itu, atlet yang pernah dikabarkan menjalin asmara dengan Kento Momota ini, mulai belajar bulu tangkis di Yatsushiro, Jepang.

Atlet dengan berzodiak Taurus ini maju ke turnamen internasional pada 2012. Kala itu, ia lolos sebagai runner-up bersama Yui Miyauchi usai melawan Asumi Kugo/Megumi Yokoyama di Singapura Open.

Selang dua tahun kemudian, Yuki Fukushima sukses menjadi juara Sydney International dalam pertandingan tunggal dan ganda. Dalam pertandingan tunggal, dia mengalahkan Kana Ito. Dalam pertandingan ganda, ia dan Sayaka Hirota menang atas Sylviana Kurniawan/Susan Wang.

Lalu, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota menyegel gelar juara di China Open 2019 Super 750. Gelar ini dipastikan menjadi miliki Fukushima/Hirota setelah menumbangkan Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan) dengan skor 21-17 dan 21-15. Yuki Fukushima juga mendapatkan pengharagaan Most Improved Player of the Year Award atau Pemain Terbaik Tahun Ini dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Berikut biodata dan agama Yuki Fukushima: