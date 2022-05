JADWAL siaran langsung Final Piala Uber 2022 Korea Selatan vs China telah diketahui. Laga pamungkas ini bisa disaksikan LIVE di iNews pada Sabtu (14/5) pukul 13.00 WIB.

Usai melakoni babak semifinal Uber Cup 2022 kemarin (13/5), Korea Selatan dan China berhasil menaklukkan lawan-lawannya dan merebut tiket untuk melaju ke babak Final Uber Cup 2022 hari ini, Sabtu (14/5).

Pada partai puncak Uber Cup 2022 nanti, antara Korea Selatan vs China, diperkirakan akan berjalan sengit, lantaran keduanya saling mengantongi misi kemenangan masing-masing. China yang berusaha untuk mempertahankan piala Uber setelah 15 kali merebut gelar juara, sedangkan Korea Selatan berusaha untuk merebut gelar juara untuk kedua kalinya.

Terdiri dari tiga laga di nomor tunggal putri yaitu An Seyoung vs Chen Yu Fei, Kim Gaeun vs He Bing Jiao, Sim Yujin vs Wang Zhi Yi, dan dua laga di nomor ganda putri yaitu Lee Sohee/Shin Seungchan vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Kim Hye Jeong/Kong Heeyong vs Huang Dong Ping/Li Wen Mei.

Lantas, akankah China berhasil menaklukkan Korea Selatan di partai puncak Uber Cup 2022 dan kembali meraih gelar juara? Saksikan Korea Selatan vs China di partai puncak Uber Cup hari ini (Sabtu, 14 Mei 2022) pukul 13.00 WIB LIVE di iNews dan MNCTV. Nantikan juga babak final Thomas Cup 2022 besok (Minggu, 15 Mei 2022) pukul 13.00 WIB, secara LIVE di iNews dan MNCTV. Selain itu juga dapat disaksikan secara streaming melalui Vision+ dan RCTI+. #iNews #MNCGroup #ThomasUberCup #BWFWorldTour2022 #NewHomeOfBadminton