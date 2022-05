JADWAL siaran langsung Piala Thomas dan Uber 2022 di iNewsTV dan MNCTV hari ini, Selasa (10/5/2022) sudah dirilis. Selain laga matchday kedua Grup A Piala Uber 2022 antara Indonesia vs Jerman, ada dua laga lain yang disiarkan mulai pukul 09.00 WIB.

Semalam, tim Thomas Indonesia meraih kemenangan 4-1 atas tuan rumah Thailand di matchday kedua Grup A Piala Thomas 2022. Hasil itu meloloskan Tim bulu tangkis Indonesia ke perempatfinal Piala Thomas 2022.

(Jonatan Christie bantu Indonesia kalahkan Thailand 4-1)

Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus menerima kekalahan saat bersua Kunlavut Vitidsarn 12-21 21-15 9-21. Sementara itu, Jonatan Christie meraih kemenangan melawan Kantaphon Wangcharoen 22-20 21-16.

Begitu juga dengan Shesar Hiren Rhustavito yang menang atas Sitthikom Thammasin 21-19 21-14. Sementara itu, di nomor ganda putra ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang mengalahkan Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong 21-12 26-28 21-11

Kemudian, ada pasangan baru Bagas Maulana/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang menaklukkan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul 24-22 21-11. Hari ini, Selasa (10/5/2022) Indonesia akan melawan Jerman melalui tiga laga di nomor tunggal putri dan dua laga di nomor ganda putri.

Saksikan Indonesia vs Jerman di Uber Cup Grup A hari ini (Selasa, 10 Mei 2022) pukul 09.00 WIB LIVE di iNews dan MNCTV. Saat ini pertandingan sudah menyelesaikan laga pertama.

Hasilnya, Indonesia unggul 1-0 atas Jerman. Poin itu didapat setelah Komang Ayu Cahya Dewi menang 21-15 dan 21-13 atas tunggal putri Jerman, Yvonne Li.

(Komang Ayu persembahkan poin pertama bagi Indonesia atas Jerman di Piala Uber 2022)

Masih ada empat laga lain. Jika Indonesia menang atas Jerman, otomatis tim bulu tangkis Indonesia memastikan lolos ke perempatfinal Piala Uber 2022.

Saksikan pula pertandingan lainnya, dari Thomas Cup Grup B antara Denmark vs Prancis hari ini (Selasa, 10 Mei 2022) pukul 14.00 WIB LIVE di iNews dan Uber Cup Grup C Thailand vs Denmark hari ini (Selasa, 10 Mei 2022) pukul 21.00 WIB LIVE di iNews.

Dukung dan saksikan perjuangan pebulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia di Piala Thomas & Uber Cup Finals 2022, mulai 8-15 Mei 2022 secara LIVE di iNews dan MNCTV. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+.

#iNews #MNCGroup #ThomasUberCup #BWFWorldTour2022 #NewHomeOfBadminton

Berikut jadwal siaran langsung Piala Thomas dan Uber 2022 di iNewsTV dan MNCTV hari ini:

Selasa, (10/5/2022):

Pukul 09.00 (Piala Uber 2022)

Indonesia vs Jerman

Pukul 14.00 WIB (Piala Thomas 2022)

Denmark vs Prancis

Pukul 21.00 WIB (Piala Uber 2022)

Thailand vs Denmark