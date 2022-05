JADWAL siaran langsung Piala Thomas dan Uber 2022 di iNewsTV dan MNCTV hari ini sudah dirilis. Ada 3 big match yang akan disiarkan secara live di iNewsTV dan MNCTV, salah satunya Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2022.

Ya, memasuki hari kedua gelaran Piala Thomas & Uber 2022, ada laga-laga seru yang akan tersaji. Skuad Thomas Indonesia sendiri berhasil memetik kemenangan 4-1 atas Singapura kemarin, Minggu 8 Mei 2022.

Dari hasil pertandingan sebelumnya saat bersua Singapura, di nomor tunggal putra, Jonatan Christie menang atas Jia Heng Jason Teh dengan skor 21-19 dan 21-13. Begitu juga dengan Shesar Hiren Rhustavito, dia mengalahkan Jua We Joel Koh dengan skor 21-16 dan 21-7.

Sedangkan, di nomor ganda putra, ada Fajar Alfian Muhammad/Rian Ardianto yang menang atas Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-12. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas juga sukses menaklukkan Danny Bawa Chrisnanta/Jun Liang Andy Kwek dengan skor 24-22 dan 21-14. Hasil kemenangan ini mampu menjadi awalan yang baik untuk perjuangan Indonesia.

Hari ini, Senin (9/5/2022), Indonesia akan melawan tim tuan rumah Thailand melalui tiga laga di nomor tunggal putra dan dua laga di nomor ganda putra. Saksikan Indonesia vs Thailand di Thomas & Uber 2022 hari ini, Senin (9/5/2022) pukul 19.00 WIB LIVE di iNews dan MNCTV.

Saksikan pula pertandingan lainnya, dari Thomas Cup Grup B antara China vs Perancis hari ini, Senin (9/5/2022) pukul 09.00 WIB live di iNews. Kemudian, ada Uber Cup Grup C, Thailand vs Malaysia, hari ini, Senin (9/5/2022) pukul 14.00 WIB live di iNews.

Dukung dan saksikan perjuangan pebulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia di Piala Thomas & Uber 2022, mulai 8-15 Mei 2022 secara live di iNews dan MNCTV. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+.