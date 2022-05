5 pembalap keren yang bisa jadi the next Valentino Rossi di MotoGP menarik dikupas. Sebab, Valentino Rossi sendiri kini sudah pensiun dari ajang MotoGP.

Ya, The Doctor -julukan Rossi- resmi pensiun dari ajang MotoGP pada akhir musim 2021. Dia memilih pensiun usai performanya terlihat makin memburuk.

Meski sudah pensiun, sosok Rossi tetap menjadi ikon penting di dunia MotoGP. Dia menjadi sosok legendaris yang akan selalu dikenang dan dibahas kala membicarakan ajang balap motor grand prix bergengsi ini.

Kini, publik pun menerka-nerka, akankah ada pembalap yang bisa menjadi the next Valentino Rossi. Hal ini diperlukan agar MotoGP juga tak kehilangan penggemarnya. Sejumlah nama pembalap pun digadang-gadang mampu menjadi the next Valentino Rossi. Siapa saja? Berikut 5 pembalap keren yang bisa jadi the next Valentino Rossi.

5. Franco Morbidelli





Di urutan kelima, ada nama Franco Morbidelli. Keberadaan nama Morbidelli di daftar ini sejatinya tak mengejutkan. Sebab, pembalap asal Italia ini sendiri merupakan anak didik dari Rossi. Dia jebolan dari VR46 Academy garapan Valentino Rossi.

Karier Morbidelli pun cukup mengesankan di dunia balap motor ini. Memulai kariernya langsung di kelas Moto2 pada 2013, Morbidelli bisa terus menunjukkan peningkatan pesat sehingga menyegel gelar juara di kelas ini pada 2017.

Setelah itu, Morbidelli naik kelas ke MotoGP dengan membela klub satelit Honda. Dia pun langsung menyabet status rookie of the year. Musim berikutnya, Morbidelli hijrah ke Yamaha. Diam akin tampil ciamik sehingga bisa menyegel kemenangan perdananya di kelas MotoGP pada 2020 di GP San Marino.

Tak heran, Morbidelli digadang-gadang bisa menjadi the next Valentino Rossi. Dia pun dipercaya mendampingi Fabio Quartararo di tim pabrikan Yamaha musim ini. Namun, kinerjanya agak menurun kini. Sejumlah faktor dinilai jadi penyebab, salah satunya kondisi motor baru Yamaha yang kurang kompetitif. Mampukan Morbidelli bangkit dan benar menjadi penerus sang guru?

4. Francesco Bagnaia





Kemudian, ada nama Francesco Bagnaia. Sama seperti Morbidelli, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- juga merupakan anak didik Rossi di VR46 Academy.

Karier yang tak kalah ciamik juga diukir Bagnaia. Dia menjadi juara dunia di kelas Moto2 pada 2018. Pada tahun berikutnya, Bagnaia pun naik kelas ke MotoGP dengan membela tim sateli Ducati. Namun, dia gagal langsung bersinar.

Bagnaia harus terpuruk terlebih dahulu, sebelum akhirnya tampil gacor sejak musim 2021. Musim lalu, dia menjadi runner-up MotoGP dan berhasil meraih kemenangan perdana di kelas ini, yakni pada GP Aragon.

Kini, Bagnaia pun sedang jadi sorotan karena baru saja bangkit dari keterpuruk di MotoGP 2022. Dia baru saja menang di Sirkuit Jerez sehingga langsung memanaskan persaingan memperebutkan gelar juara di MotoGP.

3. Fabio Quartararo

Di urutan ketiga, ada Fabio Quartararo. Pembalap yang satu ini sukses mencuri perhatian sejak naik kelas ke MotoGP pada 2019. Sebab, El Diablo -julukan Quartararo- bisa langsung menunjukkan diri mampu bersaing dengan nama-nama besar, utamanya Marc Marquez, yang jadi ancaman para pembalap dalam beberapa musim terakhir. Fabio Quartararo pun langsung menyabet status rookie terbaik di MotoGP 2019. Dia juga mengakhiri musim debutnya itu dengan 7 kali naik podium. Pencapaian ini terbilang luar biasa karena sejatinya Quartararo tak berkarier fantastis di kelas Moto2 atau Moto3 sebelumnya. Berbeda dengan Bagnaia dan Morbidelli, pembalap asal Prancis ini tak pernah meraih gelar juara di kelas Moto2 atau Moto3. Namun, dia mampu menyegel gelar juara di ajang MotoGP pada 2021. Kini, peluang Quartararo meraih gelar juara lagi di MotoGP 2022 terbuka lebar karena sedang ada di puncak klasemen. Dengan kondisi ini, dia bisa menjadi the next Valentino Rossi. 2. Enea Bastianini

Lalu, ada Enea Bastianini. Tak kalah mencuri perhatiannya dari tiga nama sebelumnya, Enea Bastianini jadi sorotan usai tampil ciamik di sepanjang musim 2022 ini. Sebenarnya, kinerja apik Enea Bastianini sudah dimulai di akhir jelang akhir musim 2021 yang menjadi musim debutnya di MotoGP. Bastianini yang sempat kesulitan di awal musim, dia akhirnya bisa beradaptasi dan dua kali naik podium. Dengan kondisi ini, sosok juara Moto2 2020 itu pun lebih diwaspadai di MotoGP 2022. Benar saja, Bastianini mampu tampil lebih trengginas menggunakan motor Ducati GP 2021. Dia sudah meraih dua kemenangan sejauh ini dan membuka peluang menjadi juara dunia. Jika berhasil menyegel gelar juara di akhir musim ini, Bastianini akan menjadi pembalap pertama dari Italia usai era Rossi yang menjadi kampiun. Jadi, tak diragukan lagi, Bastianini bisa menjadi the next Valentino Rossi. 1. Marc Marquez

Terakhir, ada Marc Marquez. Pembalap yang satu ini namanya sudah sangat tersohor di MotoGP karena kariernya yang sangat cemerlang. Dia sudah menjelma menjadi pembalap menakutkan sejak debut di kelas MotoGP pada 2013. Bagaimana tidak, Marc Marquez yang berstatus pembalap debutan bisa langsung menyegel gelar juara pada musim itu. Dia benar-benar mengganggu Rossi melanjutkan dominasinya di MotoGP. Jadi, tak heran jika Marc Marquez disebut sebagai musuh bebuyutan Rossi. Sebutan ini sendiri tersemat ke The Baby Alien -julukan Marc Marquez- karena dirinya juga kerap terlibat persaingan panas dengan Rossi di MotoGP. Meski begitu, Marc Marquez juga dinilai bisa menjadi the next Valentino Rossi karena bakatnya yang luar biasa. Bahkan, Marc Marquez kini nyaris menyamai rekor Valentino Rossi soal jumlah gelar juara di kelas premier. Marquez kini sudah mengemas 6 gelar, hanya kurang 1 gelar lagi untuk menyamai pencapaian Rossi.