TORONTO - Philadelphia 76ers susah payah menyingkirkan Toroto Raptors untuk bisa lolos ke semifinal Playoff NBA 2021-2022. Bertarung hingga gim keenam, Sixers pada akhirnya menang dengan hasil akhir 4-2 dalam best of seven.

Menurut salah satu pemain andalan Sixers, James Harden, timnya memang kesulitan menghadapi Raptors, bahkan ia merasa itu adalah lag tersulit yang pernah ia mainkan. Beruntung para penggawa Sixers dapat bermain agresif dan Harden merasa itu adalah salah satu faktor yang buat Sixers bisa menang atas Raptors dan lolos ke semifinal.

Gim keenam menjadi penentuan. Philadelphia 76ers mampu mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 132-97. Pertandingan gim keenam 6 putaran pertama NBA Playoff 2021-2022 itu berlangsung di Scotiabank Arena, pada Jumat 29 April 222 pagi WIB.

Sixers mampu mempermalukan Raptors sejak kuarter pertama, dengan keunggulan 34-29. Tak mau malu, Raptors berusaha bangkit di kuarter kedua, dan memperkecil ketertinggalannya menjadi 61-62.

Meski begitu, pertahanan yang apik ditampilkan oleh Sixers pada kuarter ketiga. Hal tersebut membuat mereka kembali menjauh dengan angka 99-78. Penampilan itu dipertahankan pada kuarter ketiga, dan memastikan kemenangan 132-97.

Kemenangan ini pun sekaligus mengakhiri perlawanan Raptors. Sixers melaju ke putaran kedua Playoff dengan skor 4-2. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Miami Heat, yang telah menang 4-1.

Joel Embiid tampil apik dengan mencetak double-double, 33 poin dan 10 rebound. James Harden tak kalah ganas, dengan torehan 22 poin dan 15 asis. Dia pun menyebut jika putaran pertama ini begitu berat.

“Kami tidak akan kembali ke Philadelphia untuk menjalani game ketujuh. Ini adalah rangkaian permainan terberat yang pernah saya mainkan,” kata Harden dikutip ESPN, Sabtu (30/4/2022). Salah satu faktor yang menjadi alasan Sixers kesulitan menang karena perlawanan Raptors yang begitu ketat. Hal tersebut pun menjadi motivasi Harden untuk bermain sangat agresif sepanjang pertandingan. “Kami punya peluang untuk mengalahkan mereka pada beberapa laga terakhir. Tetapi, kami tak bisa melakukannya. Saya hanya ingin tampil agresif. Tak hanya mencetak angka, tetapi juga bermain dengan tepat. Saya yakin hasil bagus akan datang,” ujarnya. Harden menyebut jika Raptors bukan lawan mudah. Maklum, mereka menghadapi tim yang sejumlah pemainnya ikut mengantar Raptors menjadi juara NBA 2018-2019 lalu. “Mereka terus mengubah permainan dan didukung atletisme pemain. Mereka menampilkan beberapa pertahanan berbeda. Mereka dapat mengacaukan laga,” imbuh Harden. Selanjutnya Sixers akan melawan Miami Heat di semifinal Playoff NBA 2021-2022.