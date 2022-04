JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Badminton Asia Championship 2022 telah diketahui. Sebanyak 13 kontingen Indonesia yang lolos ke 16 besar bakal berjibaku pada hari ini, Rabu (28/4/2022).

Adapun pertandingan pertama bakal dimulai pada pagi pukul 08.00 WIB. Dari nomor tunggal putra, jagoan Merah-Putih, Jonatan Christie akan berlaga melawan wakil Malaysia, Liew Daren.

Sama halnya dengan Jonatan Christie, wakil Indonesia lainnya, Shesar Hiren Rhustavito juga bersua utusan Malaysia, Lee Zii Jia. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo, yang tampil mengejutkan usai singkirkan Kento Momota, bakal berjibaku kontra Lee Cheuk Yiu (Hong Kong).

Sedangkan Anthony Sinisuka Ginting akan dihadapkan dengan wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Dari tunggal putri, dua wakil Indonesia, yaitu Komang Ayu Cahya Dewi dan Putri Kusuma Wardani juga akan berjibaku hari ini.

Koman Ayu Cahya berhadapan wakil Jepang, Akane Yamaguchi. Sedangkan Putri Kusuma Wardani akan bersua kontra Pornpawee Chochuwong, salah satu wakil Thailand.

Bukan hanya nomor tunggal saja, dari nomor ganda sejumlah wakil Indonesia juga bakal bertarung di 16 besar Badminton Asia Championship 2022.

Dari ganda putra, ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang akan melawan Ren Xiang Yu/Tan Qiang (China). Kemudian, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), serta Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bersua Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, wakil dari China.

Sedangkan dari ganda putri, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto akan berhadapan kontra Chang Ching Hui/Lee Chin Chen (Taiwan). Sementara tiga ganda campuran Indonesia pun akan bertempur hari ini.

Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hussein Zayan Shaheed/Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maladewa). Lalu, ada Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China), dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Lin Fang Ling (China).

Berikut jadwal 16 besar Badminton Asia Championship 2022:

Tunggal Putra

Pukul 08.30 WIB: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lee Cheuk Yiu

Pukul 10.00 WIB: Jonatan Christie vs Daren Liew

Pukul 13.00 WIB: Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia

Pukul 13.30 WIB: Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto

Tunggal Putri

Pukul 08.00 WIB: Putri Kusuma Wardani vs Pornpawee Chochuwong

Pukul 08.30 WIB: Komang Ayu Cahya Dewi vs Akane Yamaguchi

Ganda Putra

Pukul 10.30 WIB: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang

Pukul 12.00 WIB: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi

Pukul 14.00 WIB: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi

Ganda Putri

Pukul 11.30 WIB: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui/Lee Chin Chen

Ganda Campuran

Pukul 08.30 WIB: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hussein Zayan Shaheed/Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq

Pukul 09.30 WIB: Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Pukul 10.30 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Lin Fang Ling

*Waktu bertanding bisa berubah.