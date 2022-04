BIODATA dan agama Yuta Watanabe, pebulu tangkis kidal andalan Jepang akan dibahas pada artikel ini. Seperti diketahui, parasnya yang tampan serta berpostur atletis, membuat Yuta Watanabe digemari oleh kaum hawa.

Wajar saja, sebab Yuta Watanabe sendiri baru berusia 24 tahun. Pebulu tangkis kelahiran Suginami, 13 Juni 1997 ini bermain untuk nomor ganda putra dan ganda campuran Jepang. Ia diketahui memiliki pegangan raket kidal alias tangan kiri.

Yuta Watanabe memulai karier bulu tangkisnya ketika bergabung di klub junior Kodaira di Tokyo pada 2005. Kemudian ia menunjukan bakatnya di bidang bulu tangkis sampai memenangkan sejumlah turnamen nasional di level sekolah dasar.

Singkat kisah, pada 2012 ia dipasangkan dengan Arisa Higashino, yang tak lain adalah seniornya sendiri di SMP Tomioka Dai-ichi. Dua tahun kemudian Yuta Watanabe terpilih mewakili Jepang di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2014.

Di turnamen itu, ia berhasil meraih dua perunggu. Satu perunggu diraih dari kejuaran beregu. Sementara satu lainnya didapat individu nomor ganda putra bersama Kenya Misuhashi.

Pada Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia Junior di Alor setor, Malaysia, ia kembali meraih dua perunggu. Di kelompok beregu campuran dan sektor individu nomor ganda campuran bersama Arisa Higashino.

Debutnya di kejuaraan internasional senior baru dimulai pada Japan Open 2014. Saat itu ia berpasangan dengan Arisa Higashino. Namun sayangnya mereka gagal menjadi juara karena langsung kalah di babak pertama.

Biodata dan Agama Yuta Watanabe

Untuk biodata dan agama Yuta Watanabe belum diketahui, ia mempercayai keyakinan apa. Namun, karier Yuta Watanabe sendiri terus melesat. Selain bermain di ganda campuran, kariernya juga disegani di ganda putra.

Di sektor ganda campuran, karier Yuta Watanabe makin mentereng. Pada 2018, Yuta Watanabe mencatatkan sejarah bersama Arisa Higashino.

Ia berhasil menjadi juara All England di nomor ganda campuran. Keduanya menjadi pasangan pertama asal Jepang yang juara All England. Pencapaian tersebut kemudian berlanjut pada All England 2020 dan 2021.

Meski masih 24 lemari Yuta Watanabe sudah menumpuk banyak penghargaan.Ketika berpasangan dengan Hiroyuki Endo di nomor ganda putra ia berhasil menjadi juara All England 2020.

Di turnamen itu, ia kembali mencatatkan sejarah sebagai ganda putra pertama asal Jepang, yang berhasil meraih gelar All England. Satu tahun kemudian, Yuta Watanabe berhasil mengawinkan gelar All England 2021.

Ia jadi juara bersama Hiroyuki Endo di nomor ganda putra dan rengkuh juara bersama Arisa Higashino di nomor ganda campuran. Yuta Watanabe juga berhasil mempersembahkan perunggu ketika berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 di nomor ganda campuran.