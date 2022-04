PORTIMAO – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez berniat untuk tampil menggila dan menyerang di MotoGP Portugal 2022 seperti yang ia lakukan di seri Amerika Serikat (AS) pada balapan sebelumnya. Semua itu dilakukan The Baby Alien karena ia ingin finis di posisi podium pada balapan seri Portugal nanti.

Sebagaimana diketahui, The Baby Alien –julukan Marquez- balapan dengan sensasional di Circuit of The Americas (COTA) pada MotoGP AS 2022. Marquez awalnya sempat mengalami masalah teknis pada motornya saat start yang membuatnya berada di posisi buncit dari 24 pembalap di Tikungan 1.

Akan tetapi, perlahan tapi pasti, juara MotoGP enam kali itu menunjukkan kelasnya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di COTA. Dia melaju dengan agresif sepanjang balapan hingga akhirnya finis di urutan keenam.

Tampil gemilang, Marquez pun ingin menggunakan cara yang sama pada balapan selanjutnya di MotoGP Portugal 2022 yang akan berlangsung pada Minggu 24 April 2022 pukul 19.00 WIB. Sebab menurut Marquez, dirinya memang memiliki DNA untuk balapan dengan menyerang.

Apalagi Marquez memang ingin memperbaiki start buruknya pada awal musim ini yang sama sekali belum mencicipi podium dari dua balapan yang telah dilakoninya.

“Saya akan memiliki pendekatan yang sama di sini di Portimao tetapi jika saya merasa kondisi saya baik. DNA saya mendorong, menyerang, itulah yang saya lakukan di Austin dan apa yang akan saya lakukan di sini jika saya merasa baik,” kata Marquez dilansir dari Crash, Jumat (22/4/2022).

"Saya merasa siap tetapi memang benar bahwa musim ini posisi terbaik saya adalah lima besar, saya pikir posisi lima besar tidak bisa memenangkan kejuaraan. Ada langkah-langkah di antaranya. Sekarang saya perlu melakukan langkah berikutnya, untuk finis di podium mungkin, atau lima besar lainnya," imbuhnya. Kendati demikian, tampaknya balapan di Algerve tidak akan semulus perjuangannya di COTA, yang memang sangat dikuasainya. Pasalnya, dia mengakui bahwa sirkuit yang berlokasi di Portimao itu sulit untuk dipahami karena memiliki medan yang lebih rumit. Terlebih lagi, Marquez juga baru sekali balapan di Algerve di mana dia menyelesaikan balapan di posisi tujuh pada MotoGP Portugal 2021. Alhasil, dia harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa mengulangi penampilan sensasionalnya sepert saat di MotoGP Portugal 2022.