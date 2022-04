BORGO PANIGALE – Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, belum puas dengan penampilan para pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller dan Francesco Bagnaia, di MotoGP 2022. Sebab, belum ada kemenangan yang mereka raih dari empat balapan pertama musim ini.

Ducati berhasil mengirimkan dua pembalapnya, yakni Enea Bastianini (Gresini Racing) dan Miller di posisi tiga besar MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Dalam balapan tersebut, Bastianini keluar sebagai pemenang, sedangkan Miller menempati podium ketiga.

Ciabatti masih kurang puas dengan raihan podium ketiga Miller di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, AS. Menurutnya, pembalap tim pabrikan seharusnya meraih kemenangan.

"Jelas, bahwa di Ducati kami senang karena salah satu motor kami telah memenangkan setengah dari balapan yang telah berlangsung. Tapi, ini waktunya tim bekerja untuk menang," kata Ciabatti, dilansir dari Paddock GP, Sabtu (16/4/2022).

Bagnaia dan Miller belum menunjukkan performa apik pada empat balapan awal. Selain belum menang, mereka juga kesulitan untuk bersaing dengan pembalap lainnya.

Sementara itu, Bastianini justru tampil apiknya. Pembalap berusia 24 tahun itu meraih dua kemenangan dan menempati posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2022 dengan koleksi 61 poin.

Sekadar informasi, balapan berikutnya akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal, Minggu 24 April 2022. Bagnaia, yang musim lalu menempati posisi kedua di Portugal, diharapkan bisa tampil bagus. Setali tiga uang dengan Bagnaia, Miller pun diharapkan meraih hasil apik di MotoGP Portugal 2022. Sebab, sebagai pembalap tim pabrikan, Bagnaia dan Miller adalah ujung tombak Ducati untuk bersaing memperebutkan gelar juara.