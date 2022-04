AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tampil menggila di MotoGP AS 2022 sehingga bisa finis di posisi apik, meski memulai start dengan buruk. Mendulang hasil manis, Marquez ternyata merasakan kesulitan kala mentas di Circuit Of The Americas (COTA).

Seperti diketahui, balapan MotoGP AS 2022 dilangsungkan di Circuit Of The Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pekan lalu. Marquez mampu finis di posisi keenam. Hasil ini didapat kala dirinya sempat tercecer ke posisi paling buncit di awal balapan.

Pada balapan tersebut, The Baby Alien memang pandai dalam mekakukan pengereman. Namun, rider asal Spanyol itu mengakui sulit dalam menghadapi tikungan di sirkuit itu. Dia masih ragu dalam menempatkan ban depannya.

“Motor dikendarai sangat baik saat pengereman. Tapi ketika menikung itu sulit. Selain itu tidak mudah memahami di mana harus menempatkan ban depan yang tepat,” tukas Marquez, dilansir dari Motosan, Sabtu (16/4/2022).

Marquez juga mengeluhkan motornya yang tidak terlalu baik saat ditunggangi. Sehingga, tak ayal dia mengalami kesulitan dan belum bisa meraih podium. Parahnya, ini menjadi kekurangan bagi Marquez dan timnya.

"Motor kami justru sebaliknya dari tahun lalu. Itu sebabnya di Texas kami melangkah dengan pengaturan yang sama sekali berbeda dari Oktober," kata Marquez. "Itu adalah konsekuensi dari salah satu titik lemah kami. Ketika motor mulai ditunggangi, getaran ini tidak berhenti," cetus Marquez. Marquez memang mengalami kekurangan pada motor besinya saat balapan lalu. Namun, meskipun hal itu telah terjadi, Marquez berupaya menyelidiki apa yang terjadi pada motornya. "Sekarang tidak berhenti. Anda melihatnya dengan baik di tikungan 10. Motornya bergetar sampai saya mencapai tepi jalan. Kami harus menyelidiki penyebab perilaku ini," pungkas Marquez.