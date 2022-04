LLEIDA – Manajer Marc Marquez, Emilio Alzamora meminta kepada pihak Repsol Honda untuk fokus memperbaiki motor RC213V. Sebab ia rasa motor Honda yang sekarang belum cukup kuat untuk membantu Marquez untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP 2022.

Seperti diketahui, pada gelaran MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang dilangsungkan di Circuit Of The Americas (COTA) pekan lalu, Marquez hanya mampu finis di posisi keenam. Pada balapan tersebut, Alzamora menilai pembalap asal Spanyol itu kurang beruntung saat start.

Hal itu dikatakan Alzamora, lantaran factor teknis yang kurang mendukung. Terlebih, motor yang ditunggangi Marquez dinilai Alzamora kurang begitu tangguh.

Sehingga, dia berharap Honda dapat meberikan motor yang lebih kompetitif untuk Marquez. Diharapkan, dengan kendaraan yang terbaik nanti, Marquez bisa memenangkan setiap seri balapan MotoGP ke depannya.

“Honda telah berusaha keras, Marc mendorong dan memberikan instruksi, tetapi dia membutuhkan Honda untuk memberinya motor yang lebih kompetitif,” ungkap Alzamora, dilansir dari GP One, Jumat (15/4/2022).

Dengan memiliki motor terbaik dari Honda, Alzamora optimis Marquez bisa menyabet gelar juara MotoGP tahun ini. Pasalnya, menjadi sang juara dunia adalah tujuan sang manajer The Baby Alien.

"Lebih dari berjuang untuk kejuaraan dunia, tujuannya adalah untuk memenangkan kejuaraan dunia, baik untuknya maupun untuk Honda, tetapi situasinya harus tepat," tegas Alzamora. Terlepas dari hal itu, Alzamora menilai bahwa Marquez dan Honda telah berusaha memberikan yang terbaik, walau memang hasilnya sejauh ini belum bisa merangsek ke podium. Terbukti dengan keberhasilan comeback Marquez di MotoGP AS 2022 yang dapat finis di urutan keeenam. "Menurut saya mereka (Honda dan Marquez) berada di jalur yang benar, jika tidak, comeback tidak mungkin. Meski begitu, kami membutuhkan lebih banyak dukungan dari mereka," tambah Alzamora. Selanjutnya Marquez dan pembalap lain akan mentas di MotoGP Portugal 2022. Balapan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal itu akan berlangsung pada Minggu 24 April 2022.