LLEIDA - Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez gagal meraih podium di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 karena mengalami masalah motor saat start. Kejadian itu pun langsung disesali sang manajer, Emilia Alzamora yang merasa jika tak ada masalah motor, maka Marquez bisa saja finis di podium.

Seperti diketahui, pada gelaran MotoGP Amerika Serikat 2022 yang dilangsungkan di Circuit Of The Americas (COTA) pekan lalu, Marquez mampu finis di posisi keenam. Namun, hasil itu merupakan pencapaian luar biasa mengingat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sempat tercecer di urutan ke-24.

Pada balapan tersebut, Alzamora menilai pembalap asal Spanyol itu kurang beruntung saat start balapan. Sebab, itu menjadi penyebab utama Marquez gagal naik podium karena sepanjang balapan sang rider tampil begitu gemilang.

“Saya merasa marah, karena dia benar-benar tidak beruntung di awal, dan ini mengkondisikan balapan. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan dia,” papar Alzamora, dilansir dari GP One, Jumat (15/4/2022).

“Saya selalu mengatakan bahwa atlet harus mengejar keberuntungan mereka sendiri dan dia melakukan itu, tetapi dia belum benar-benar mendapatkannya,” tambah Alzamora.

Kendati demikian, Alzamora menilai bahwa Marquez dan Honda telah berusaha memberikan yang terbaik, terlepas dari hasilnya yang belum bisa merangsek ke podium. Terlebih, Marquez melakoni ajang comeback di COTA setelah dirinya mengalami diplopia beberapa waktu alu.

"Saya pikir mereka berada di jalur yang benar, jika tidak, comeback tidak mungkin. Meski begitu, kami membutuhkan lebih banyak dukungan dari mereka," kata Alzamora. "Bagi kami, tempat keenam ini adalah kemenangan dan memberi Marc dan Honda sedikit oksigen untuk terus bekerja, karena jalannya masih panjang," imbuhnya.