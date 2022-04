PALMA – Ayah Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, mengomentari penampilan Marc Marquez di MotoGP AS 2022. Menurutnya, Marc Marquez takkan bisa memenangi balapan di MotoGP AS 2022, sekalipun tak mengalami masalah saat start.

Aksi Marc Marquez di MotoGP AS 2022 pada akhir pekan lalu memang mencuri perhatian besar. The Baby Alien –julukan Marquez- melakukan aksi sensasional di Circuit of The Americas (COTA). Dia mengalami masalah teknis ketika start yang membuatnya berada di posisi terakhir pada tikungan pertama.

Akan tetapi, pembalap asal Spanyol itu menunjukkan kelasnya sebagai juara enam kali MotoGP. Dia perlahan-lahan bangkit dan menyalip satu per satu rider yang ada di depannya sehingga kemudian berhasil finis di posisi enam.

Kendati demikian, Chicho yang memang kerap kali melontarkan kritikannya pada para pembalap MotoGP, menilai Marc Marquez tetap tidak akan bisa menang, meski start dengan baik di COTA.

Pernyataan Chicho sendiri bukan tanpa alasan. Menurutnya, torehan waktu yang dibuat oleh bintang Repsol Honda itu tak menunjukkan bisa berada di posisi terdepan.

“Marquez memiliki kemampuan brutal untuk menyelesaikan situasi. Dia adalah orang yang tahu bagaimana bereaksi terbaik dalam situasi yang sangat rumit dan di mana tidak ada waktu; di mana Anda harus membuat keputusan yang baik dan kemudian mengeksekusinya,” kata Chicho, dilansir dari Motosan, Kamis (14/4/2022).

“Marquez sangat pandai dalam hal ini. Tetapi kesimpulan yang saya miliki di sini adalah bahwa bahkan jika itu berjalan dengan baik, dia membuat awal yang baik, dia tetap tidak akan bisa menang, itulah yang angka katakan pada saya,” imbuhnya.

Meski begitu, tetap saja hasil yang didapat oleh Marquez di COTA merupakan sesuatu yang fantastis. Terlebih lagi, dia baru saja kembali balapan setelah absen pada dua seri sebelumnya karena diplopianya kambuh usai mengalami insiden di Mandalika. Di sisi lain, pembalap berusia 29 tahun itu memang seorang raja di COTA. Dia adalah pembalap dengan rekor kemenangan paling banyak di trek sepanjang 5,5 km itu dengan tujuh kali menyabet podium pertama di sana. Karena itu, peluang Marquez untuk bisa memenangkan balapan di COTA pekan lalu sebenarnya sangat besar. Namun sayang, masalah teknis saat start menghalanginya untuk meraih kemenangan kedelapannya di Amerika Serikat.