HAMAMATSU – Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, finis kedua MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Dia pun mengungkapkan rahasia di balik penampilan apiknya di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Senin 11 April 2022, dini hari WIB.

Rins menunjukkan peningkatan dalam setiap balapan. Sebelum finis kedua di AS, pembalap asal Spanyol itu meraih posisi ketujuh di Qatar, kelima di Indonesia, dan ketiga di Argentina.

Rins pun menjelaskan keunggulannya di AS adalah manajemen ban belakang. Ban baru Michelin membuat motor Suzuki memiliki keunggulan jauh lebih baik ketimbang sebelumnya.

“Saya pikir sebelumnya, potensi bagus Suzuki adalah manajemen ban belakang saat balapan. Tapi, karena Michelin membawa ban baru, saya pikir keunggulan ini jauh lebih sedikit daripada sebelumnya," kata Rins, dilansir dari Paddock GP, Kamis (14/4/2022).

"Saya ingat balapan di Montmelo di mana Joan dan saya finis di podium, menutup banyak jarak yang kami miliki dengan Fabio (Quartararo, Monster Energy Yamaha) yang menang. Tapi sekarang, tidak seperti itu. Saat ini, saya pikir itu lebih berasal dari pengaturan dan manajemen saya daripada dari hal ini," ucapnya.

Dengan keberhasilan di COTA, Rins kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 56 poin. Ia hanya tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen sementara, Enea Bastianini (Gresini Racing). Kondisi ini adalah awal impian untuk Rins yang kerap disorot karena penampilannya tidak konsisten. Jika konsisten tampil apik, Rins mungkin bisa membuat kejutan pada akhir musim ini.