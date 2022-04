BOS Repsol Honda, Alberto Puig menyanjung performa gila Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2022, yang telah berlangsung pada akhir pekan lalu. Bahkan, Alberto Puig berkoar bahwa The Baby Alien (julukan Marquez) merupakan pembalap tercepat di Circuit of the Americas (COTA).

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez sempat absen di dua race MotoGP, yaitu Mandalika dan Argentina. Pembalap asal Spanyol itu tak bisa balapan akibat mengalami cedera dan membuatnya harus menjalani pemulihan.

Namun, The Baby Alien kembali balapan di MotoGP Amerika Serikat 2022. Meski gagal meraih kemenangan, Marc Marquez tampil baik dan finis keenam di akhir balapan.

Puig pun tak kecewa Marc Marquez tak podium. Ia punya penilaian berbeda terhadap hasil MotoGP AS 2022. Baginya Marc Marquez tetap pembalap tercepat di COTA.

"Dia (Marc Marquez) mampu membuktikan dia adalah pembalap tercepat di Austin pada hari Minggu. Dia adalah salah satu pembalap yang luar biasa," kata Alberto Puig dilansir dari News Italy24, Rabu (13/4/2022).

Alberto Puig mengaku senang Marc Marquez bisa kembali balapan di Amerika Serikat. Ia menjelaskan meski baru kembali dari cedera, tetapi Marc Marquez menunjukkan performa terbaiknya.

"Marquez tidak balapan di Indonesia dan kemudian di Argentina, jadi kami sangat senang memilikinya di Texas, setelah kecelakaan itu. Dia mampu menunjukkan level dirinya, yang merupakan kebiasaannya," ucapnya. Di sisi lain itu, Alberto Puig bersama tim masih mencari masalah utama kegagalan Marc Marquez tidak podium di MotoGP AS 2022. Ia pun berharap Marc Marquez bisa tampil lebih gila di MotoGP Portugal 2022 pekan depan. "Honda sedang menyelidiki apa yang terjadi dan kami sedang mencari solusi. Bahkan dalam kondisi tersebut, Marquez mampu melakukan comeback yang hebat," tutupnya.