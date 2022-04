AUSTIN – Pembalap KTM Red Bull, Miguel Oliveira, harus menelan pil pahit di MotoGP AS 2022. Cuma finis di posisi ke-18, Oliveira sesalkan performanya dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin 11 April 2022 itu.

Tentu saja, penyesalannya itu diselimuti sebuah alasan. Pemenang di MotoGP Indonesia 2022 tersebut mengakui sudah memiliki kecepatan yang sangat bagus pada sesi latihan bebas (FP).

Kecepatan itu pun dianggapnya sebagai modal bagus saat balapan sesungguhnya. Namun sayang, harapannya itu tak sesuai dengan ekspektasinya. Cengkraman bannya kurang mendukung akselerasinya.

"Kami memiliki kecepatan yang baik dengan ban medium di FP4. Kami pikir itu akan menjadi pilihan yang baik untuk balapan," kata Oliveira dikutip dari Speed Week, Selasa (12/4/2022).

"Sayangnya, di balapan justru sebaliknya. Setelah empat atau lima lap, ban mulai berputar," tambahnya.

Kendati demikian, pembalap berusia 27 tahun itu enggan untuk menyesalkan hasil balapan di COTA berlarut-larut. Dia ingin segera melupakannya dan kembali fokus untuk mengincar podium lagi. Mengingat tantangan selanjutnya sudah menunggu dalam waktu dekat, yakni GP Portugal 2022. Rangkaian balapan itu akan digelar mulai 22-24 April. "Kami belajar dari akhir pekan ini dan kami ingin membuat perubahan yang layak," imbuhnya.