AUSTIN โ€“ Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller, tidak menutup peluang kembali ke Pramac Ducati. Sebab, hingga sekarang, kontraknya bersama Ducati belum juga diperpanjang.

Sebagaimana diketahui, Miller baru saja meraih podium ketiga pada balapan MotoGP AS 2022. Miller memang tampil luar biasa di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin 11 April 2022, dini hari WIB.

Hasil apik ini meringankan beban berat yang tengah dipikul Miller di MotoGP 2022. Beban berat itu berkaitan dengan tuntutan harus konsisten agar pembalap berusia 27 tahun bisa mengamankan tempat di Ducati.

Pembalap asal Australia itu berharap dapat bertahan di tim asal Borgo panigale, Italia tersebut. Apalagi, dia sudah merasa nyaman bersama tim yang telah dibelanya sejak 2021 itu.

โ€œSaya hanya ingin mengendarai motor dan berjuang yang terbaik. Saya ingin tetap berada di sini dan bersama Ducati. Saya cinta dengan tim ini. Saya hanya akan fokus bersama tim ini dan bekerja maksimal,โ€ kata Miller, dikutip dari The Race, Selasa (12/4/2022).

Hanya saja, beredar rumor jika Miller tidak akan dipertahankan. Ducati Kemungkinan besar, dia akan digantikan oleh Jorge Martin (Pramac). Sementara itu, kursi Martin di Pramac akan diberikan kepada Miller.

โ€œSaya tidak peduli. Seperti yang terlihat, semua motor sama bagusnya dan fantastis. Saya tahu mereka juga memiliki perlengkapan yang sama seperti saya,โ€ tutur Miller. โ€œHal itu tak menjadi soal selama saya masih menjalani mimpi di MotoGP dan dapat bersaing memperebutkan podium. Itu yang utama,โ€ pungkasnya.