AUSTIN – Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, bikin kejutan di MotoGP 2022 dengan memimpin klasemen sementara. Dia ada di posisi pertama dengan koleksi 61 poin.

Dia ada di posisi sekarang usai memenangkan balapan MotoGP AS 2022, Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Pada balapan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, Bastianini memulai balapan dari posisi kelima. Dia kemudian berjuang hingga menyelesaikan balapan di posisi pertama.

Berkat hasil ini, Bastianini berada di puncak klasemen sementara MotoGP. Dia unggul lima angka dari pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins.

Kini, Bastianini pun menjadi salah satu unggulan untuk meraih gelar juara. Akan tetapi, dalam sejarah MotoGP, sangat jarang ada pembalap tim satelit yang mampu menjadi juara MotoGP. Tercatat, hanya ada segelintir pembalap yang mampu melakukannya.

Pembalap terakhir yang sukses menjadi juara dunia bersama tim satelit adalah Valentino Rossi. Pada 2001 lalu, dia membawa motor dari tim Nastro Azzuro merebut gelar juara dunia.

Sejak saat itu itu, belum ada lagi pembalap tim satelit yang sukses melakukannya. Apalagi, Bastianini masih harus menghadapi sisa 17 balapan di MotoGP 2022.

Meski begitu, jika ada tim yang kompeten untuk mengantar pembalapnya juara, Gresini mampu melakukannya. Hal itu didukung sejumlah sejarah dari tim asal Italia tersebut.

Ketika era 2000-an awal, Gresini menjadi tim yang mampu memperebutkan gelar. Ketika itu, mereka mengoperasikan motor Honda RC211V berkelir biru-kuning milik Sete Gibernau sebagai rival The Doctor.

Sayang, Gibernau hanya sanggup menjadi runner-up di MotoGP 2003 dan 2004. Setelah itu, Gresini juga mengantar Marco Melandri menjadi runner-up MotoGP 2005. Sejak saat itu, hanya sedikit tim satelit yang mampu berbicara banyak di MotoGP. Tim satelit bahkan sudah tak pernah menang sejak Gresini memberikan kemenangan kepada Toni Elias di MotoGP Portugal 2006. Namun, tim satelit kembali unjuk gigi, ketika Bastianini membawa motor Ducati Desmosedici GP21 memenangkan MotoGP Qatar 2022. Dengan kemenangan kedua di AS, bukan tidak mungkin lebih banyak kesuksesan diraih Bastianini bersama Gresini.