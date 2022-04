AUSTIN – Rider Repsol Honda, Pol Espargaro, harus menelan nasib berbeda dengan sang rekan setim, Marc Marquez, di MotoGP AS 2022. Pol Espargaro pun mengaku hampir menyerah dalam menjalani balapan itu.

Sebagaimana diketahui, balapan MotoGP AS 2022 yang digelar di Circuit of the Americas, Senin (11/4/2022) dini hari WIB berlangsung seru nan sengit. Persaingan ketat tak hanya terlihat di baris depan, namun juga di belakang.

Ada aksi ciamik dari Marc Marquez yang harus melesat cepat ke depan demi mengejar ketertinggalannya karena start yang buruk. Dia tercecer ke posisi paling buntut di awal balapan, namun berhasil memperbaiki posisinya hingga finis di urutan keenam.

BACA JUGA: Finis Ke-6 di MotoGP AS 2022, Marc Marquez Senang Tak Jatuh Lagi

Namun, nasib berbeda harus didapat Pol Espargaro. Setelah sangat kesulitan untuk tampil cepat, Pol pun harus puas hanya finis di urutan ke-13 pada MotoGP AS 2022.

BACA JUGA: 3 Jam Tangan Pembalap MotoGP yang Dibuat Limited Edition, Nomor 1 Milik Valentino Rossi

Pol memang menjalani balapan tersebut dengan kondisi fisik yang tidak begitu sempurna. Bahkan, dirinya sempat berpikir untuk menyudahi balapan lebih dulu ketika hanya tersisa 10 putaran saja di MotoGP AS 2022.

“Menyelesaikan balapan sangat sulit. Dengan 10 lap tersisa, saya berpikir untuk menyudahinya,” ungkap Pol Espargaro dilansir dari Motosan, Senin (11/4/2022).

Meski begitu, Pol memilih untuk mengurungkan niatnya dan fokus untuk menyelesaikan balapan. Pasalnya, pembalap berusia 30 tahun itu bertekad untuk mendapat poin, meskipun tidak banyak. “Tetapi, saya ingin finis sebaik mungkin karena dia berada di lima belas besar dan mendapatkan poin,” sambung adik dari Aleix Espargaro tersebut. Pol pun merasa bahwa MotoGP AS 2022 menjadi salah satu balapan terberatnya yang pernah dijalani. Namun, Pol memastikan siap untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di balapan berikutnya. “Ini adalah salah satu balapan terberat yang pernah saya alami di MotoGP, untungnya kami akan pulang, kami memiliki beberapa hari untuk pulih dan memulai di Eropa,” pungkasnya. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di https://vipl.us/s53nk . Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.