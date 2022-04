AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, finis keenam dalam balapan MotoGP AS 2022. Selain hasil apik itu, Marquez juga senang karena tidak jatuh di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin (11/4/2022), dini hari WIB.

Seperti diketahui, diplopia Marquez kambuh setelah kecelakaan horor dalam sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022. Dia pun harus absen pada balapan seri Indonesia dan Argentina.

Setelah proses pemulihannya berjalan lancar, Marquez kembali mengaspal di COTA. Sempat tercecer ke posisi 24 pada awal balapan, Marquez tampil mengejutkan dengan menyalip banyak pembalap hingga finis keenam.

Bagi Marquez, hasil tersebut sudah cukup memuaskan. Apalagi, yang terpenting bagi Marquez adalah tidak jatuh di COTA.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah membawa motor mencapai garis finis. Jika mempertimbangkan posisi saya setelah tikungan pertama dan posisi akhir, kami telah mendapat keyakinan yang besar,” kata Marquez, dikutip dari Speedweek, Senin (11/4/2022).

“Saya bertekad untuk tidak terjatuh lagi sepanjang akhir pekan dan hal itu berhasil dilakukan. Dokter berkata, jika kepala saya baik-baik saja, tetapi, saya takut, karena kepala saya terbentur keras ketika pemanasan di Indonesia,” tutur pembalap asal Spanyol itu. “Ini baru tiga pekan, dan saya sudah bekerja keras untuk tampil bagus. Itu yang paling penting,” pungkasnya.