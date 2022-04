AUSTIN – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins merebut podium keduanya di MotoGP 2022 usai finis sebagai runner-up pada seri Amerika Serikat (AS). Berkat pencapaiannya itu, Rins mengaku sangat bahagia karena ia pun awalnya tak menyangka bisa masuk tiga besar di MotoGP AS 2022 tersebut.

Balapan MotoGP AS 2022 dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), pada Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Pada balapan itu Rins berhasil meraih podium keduanya pada empat balapan pertama di musim 2022 kali ini.

Setelah menjadi runner-up, Rins pun merasa sangat senang dengan hasil yang didapatkannya. Pasalnya, pembalap berusia 26 tahun itu merasa tidak memulai balapan dengan baik saat harus kehilangan beberapa posisi.

“Saya sangat senang, saya benar-benar tidak mengharapkan podium karena di beberapa lap pertama saya sedikit menderita, saya kehilangan beberapa posisi,” ungkap Rins dilansir dari Motosan, Senin (11/4/2022).

Meski begitu, hal tersebut tidak membuat Rins pasrah begitu saja untuk menyelesaikan balapan. Dirinya mampu memaksimalkan kemampuannya di beberapa bagian sirkuit untuk memperbaiki posisinya.

“Jadi setelahnya, lap demi lap saya mencoba menekan ban sedikit lebih banyak, mengerem kemudian, mencoba menyalip para pembalap,” sambungnya.

“Dan kemudian ketika saya berada di urutan ketiga, saya berkata 'Saya memiliki dua momen bagus di dua sektor' di mana saya sejujurnya sangat cepat, saya memulihkan segalanya,” lanjut Rins. Setelah mampu menemukan ritme yang sesuai, Rins pun mendapat motivasi yang lebih baik untuk meraih hasil yang maksimal. Dirinya pun berharap dapat melanjutkan kinerja baik tersebut pada balapan-balapan berikutnya. “Saya berkata pada diri sendiri 'Alex, cobalah untuk menyelesaikan balapan'. Tapi di beberapa lap terakhir, kecepatannya tidak buruk, saya mendekati Jack dan menyalipnya. Jadi saya sangat senang untuk posisi kedua ini, kami harus terus bekerja seperti ini,” imbuh rekan setim Joan Mir itu. Selanjutnya Rins dan pembalap MotoGP lainnya akan mendapatkan waktu istirahat selama satu pekan. Setelah itu mereka akan kembali beraksi, tepatnya melakoni MotoGP Portugal 2022 di Sirkuit Algarve, pada Minggu 24 April 2022. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di sini. Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.