PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez sempat alami start buruk di MotoGP Amerika Serikat 2022. Akan tetapi, dengan kemampuannya, Marquez berhasil merangsek ke posisi atas dan berhasil finis di urutan keenam.

Melaju di Circuit of The Americas (COTA), pada Senin (11/4/2022) dini hari WIB, The Baby Alien –julukan Marquez- tampak mengalami masalah saat start dari posisi sembilan. Mesin motornya tak langsung melompat begitu balapan dimulai seperti tertahan dan tak bisa langsung digas.

Kondisi tersebut, membuat juara MotoGP enam kali itu langsung disalip oleh para pembalap lainnya yang ada di belakangnya. Ia pun terlempar ke posisi 18.

Akan tetapi, Marquez membuktikan kelasnya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di COTA. Dia perlahan bangkit dari keterpurukan dan satu per satu menyalip lawan-lawan yang ada di depannya.

Bahkan, saat balapan tersisa 10 lap, pembalap asal Spanyol itu mampu mendahului lebih dari setengah dari lawan yang berada di depannya pada lap pertama. Dia berada di urutan sembilan, membuntuti sang juara bertahan, Fabio Quartararo.

Tiga lap kemudian, The Baby Alien bahkan mampu mendahului El Diablo –julukan Quartararo- untuk mengambil alih posisi tujuh. Dia pun terus melesat kencang dan mendekat dengan Francesco Bagnaia yang ada satu tempat di depannya.

Pada lap terakhir, sempat terjadi pertarungan sengit antara Marquez dan Quartararo. Mereka salip menyalip di beberapa tikungan meski akhirnya sang pembalap pabrikan Honda mampu memenangkan duel tersebut untuk mengunci posisi enam di akhir balapan. Dengan hasil tersebut, Marquez benar-benar membuktikan diri sebagai Raja COTA. Ditambah lagi, dia baru sembuh dari diplopia yang membuatnya absen pada dua balapan sebelumnya. Sementara itu, pembalap Ducati Gresini, Enea Bastianini, berhasil meraih kemenangan di COTA. Dia sukses menjadi pemenang setelah bersaing ketat dengan Alex Rins dan Jack Miller yang melengkapi podium kedua dan ketiga.