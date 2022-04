JADWAL MotoGP hari ini, Minggu (10/4/2022) sudah dirilis. Malam ini hingga dini hari nanti bakal digelar sesi pemanasan hingga race MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA). Akankah Marc Marquez menggila dalam balapan nanti meski start dari posisi sembilan?

Pada sesi kualifikasi MotoGP AS 2022 yang digelar dini hari tadi, motor Ducati mendominasi lima besar. Pole position direbut pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin. Disusul duo Ducati Lenovo, Jack Miller dan Francesco Bagnaia.

(Jorge Martin rebut pole position MotoGP AS 2022)

Posisi lima besar kemudian dilengkapi dua motor Ducati lainnya, milik Johann Zarco dan Enea Bastianini. Sementara itu, Marc Marquez hanya mampu berada di posisi kesembilan.

Sekilas, hasil ini cukup bagus, mengingat ini menjadi balapan pertama Marc Marquez usai mengalami diplopia. Ia pun mengakui sempat membuat kesalahan di sesi kualifikasi.

“Secara bertahap, keyakinan saya mulai kembali. Dan kali ini, saya semakin merasakan dan mengendarai motor lebih baik. Tetapi, sejujurnya saya membuat beberapa kesalahan di sesi kualifikasi,” kata Marc Marquez di laman resmi Honda.

Pembalap asal Cervera, Spanyol tersebut mengaku sebenarnya ingin membuat waktu yang lebih cepat. Namun, dia kehabisan waktu, sehingga harus puas dengan posisi kesembilan.

“Saya melewatkan putaran terakhir. Saya mengira masih ada waktu untuk mencatatkan waktu. Tetapi, kami meraih posisi kesembilan dengan kesalahan itu. Kami membuat perubahan positif pada motornya,” ujar Marc Marquez. (Marc Marquez start kesembilan di MotoGP AS 2022) Untuk balapannya sendiri, Marquez tak mematok target tinggi. Dia hanya berharap mampu menyelesaikan balapan sebaik mungkin, setelah babal mencetak poin pada dua balapan terakhir. “Tujuannya adalah menyelesaikan balapan dengan baik. Tidak mudah memulai balapan dari posisi kesembilan. Namun, balapannya akan panjang dan apa saja bisa terjadi,” tutup Marc Marquez. Berikut jadwal MotoGP Hari ini: Minggu, 10 April 2022 Sesi Pemanasan: Pukul 21.40-22.00 WIB Senin, 11 April 2022 Race: Pukul 01.00 WIB