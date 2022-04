AUSTIN โ€“ Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, mengakui ketangguhan Marc Marquez di Circuit of The Americas (COTA). Menyadari Marquez berstatus rajanya Circuit of The Americas (COTA), Martin pun menjadikan sang rivalnya itu sebagai panutan dalam menjalani balapan di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022.

Bahkan, Martin tak ragu meniru gaya balap Marc Marquez selama mentas di MotoGP AS 2022. Hal ini dilakukan demi mendulang hasil manis di balapan seri keempat MotoGP 2022 itu.

Sebagaimana diketahui, sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP AS 2022 telah rampung digelar di Circuit of The Americas (COTA), Sabtu (9/4/2022) dini hari WIB. Martin menyelesaikan agenda hari pertama itu dengan cukup baik.

Martin mengakhiri hari pertama MotoGP AS 2022 dengan berada di posisi 10 dengan catatan waktu terpaut 0,813 detik dari rekan setimnya, Johann Zarco. Kendati demikian, pembalap berusia 24 tahun itu mengaku sangat puas bisa meraih hasil tersebut.

Namun menariknya, dibalik penampilan apik Martin di hari pertama, dia mengaku telah mengikuti gaya balapan dari Marquez. Hal yang dia tiru adalah cara untuk memasuki setiap tikungannya.

Wajar saja jika Martin meniru gaya balap The Baby Alien -julykan Marc Marquez, mengingat dia merupakan raja COTA. Tercatat, Marquez berhasil mengoleksi tujuh kemenangan di sana. โ€œMarc adalah Raja COTA. Saya mengikutinya karena saya sedikit kesulitan. Saya kemudian melihatnya datang dan mengikutinya untuk melihat beberapa baris yang selalu membantu,โ€ kata Martin, dikutip dari Speedweek, Sabtu (9/4/2022). โ€œSaya sudah mempelajari garis tikungan dalam seminggu terakhir. Tetapi sekarang, saya yakin itu adalah yang benar,โ€ lanjutnya. Sekadar informasi, Martin dan para rider lainnya akan menjalani sesi latihan bebas ketiga, keempat, dan kualifikasi untuk menentukan posisi balapan mulai malam hari nanti. Sementara itu, balapan MotoGP AS 2022 akan dihelat pada Senin 11 April 2022 dini hari WIB.